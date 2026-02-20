CARNAVAL
Escola que homenageou Lula usou verba da Lei Rouanet? Entenda polêmica
Desfile na Sapucaí reacendeu o debate sobre financiamento público
Por Ane Catarine
A escola de samba que homenageou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Carnaval do Rio de Janeiro obteve autorização para captar até R$ 5,1 milhões por meio da Lei Rouanet. O projeto, intitulado “Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”, foi aprovado em 6 de janeiro.
Apesar do aval para buscar patrocínios com incentivo fiscal, a Acadêmicos de Niterói não captou nenhum valor. Segundo a própria agremiação, o prazo até o carnaval inviabilizou a obtenção dos recursos.
O desfile, primeiro da noite de domingo, 15, na Sapucaí, reacendeu o debate sobre financiamento público e levantou questionamentos sobre possível uso de recursos federais e propaganda eleitoral antecipada.
Outras escolas também recorreram à Lei Rouanet
A Acadêmicos de Niterói não foi a única a utilizar o mecanismo de incentivo fiscal. Ao todo, oito das 12 escolas do Grupo Especial tiveram projetos aprovados na plataforma da Lei Rouanet, embora parte delas também não tenha conseguido captar recursos.
A Estação Primeira de Mangueira recebeu autorização para buscar R$ 4,9 milhões, mas não registrou captação.
Também foram autorizadas, mas não levantaram recursos:
- Beija-Flor de Nilópolis, com R$ 5,9 milhões aprovados;
- Acadêmicos do Salgueiro, com R$ 5,9 milhões;
- Unidos do Viradouro, com R$ 4,7 milhões;
- Unidos da Tijuca, com R$ 4,7 milhões;
- Mocidade Independente de Padre Miguel, com R$ 461 mil.
Já a Unidos da Vila Isabel captou R$ 188 mil de um total autorizado de R$ 4,9 milhões, enquanto a Acadêmicos do Grande Rio levantou R$ 10,2 mil dos R$ 5,9 milhões aprovados.
Como funciona a Lei Rouanet
Na prática, a aprovação de um projeto não significa repasse direto de dinheiro público. O governo federal apenas autoriza, por meio da Lei Rouanet, o proponente a buscar patrocínio junto a empresas e pessoas físicas.
Esses patrocinadores podem destinar recursos ao projeto e abater os valores do Imposto de Renda devido, dentro dos limites previstos em lei. Ou seja, o incentivo funciona como renúncia fiscal, permitindo que parte do imposto seja direcionada a iniciativas culturais aprovadas.
O prazo para captação não é imediato e pode se estender por meses, chegando a até três anos, a depender do período de execução do projeto.
Mesmo sem Rouanet, escolas de samba receberam verba pública
Independentemente da Lei Rouanet, todas as 12 escolas do Grupo Especial receberam R$ 1 milhão cada por meio de acordo firmado em 19 de janeiro de 2026 entre a Embratur e a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, totalizando R$ 12 milhões.
Segundo o governo federal, o aporte segue a política anual de apoio ao Carnaval carioca.
