Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CARNAVAL

Escola que homenageou Lula usou verba da Lei Rouanet? Entenda polêmica

Desfile na Sapucaí reacendeu o debate sobre financiamento público

Ane Catarine

Por Ane Catarine

20/02/2026 - 8:15 h | Atualizada em 20/02/2026 - 8:26

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Lula no desfile da Acadêmicos de Niterói
Lula no desfile da Acadêmicos de Niterói -

A escola de samba que homenageou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Carnaval do Rio de Janeiro obteve autorização para captar até R$ 5,1 milhões por meio da Lei Rouanet. O projeto, intitulado “Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”, foi aprovado em 6 de janeiro.

Apesar do aval para buscar patrocínios com incentivo fiscal, a Acadêmicos de Niterói não captou nenhum valor. Segundo a própria agremiação, o prazo até o carnaval inviabilizou a obtenção dos recursos.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O desfile, primeiro da noite de domingo, 15, na Sapucaí, reacendeu o debate sobre financiamento público e levantou questionamentos sobre possível uso de recursos federais e propaganda eleitoral antecipada.

Leia Também:

Escola que homenageou Lula no Rio recebe apenas duas notas 10
Janja reage a rebaixamento de escola que homenageou Lula no Rio
Petistas se incomodaram com pontuação de escola que homenageou Lula
Queda da escola de samba Acadêmicos de Niterói pode beneficiar Lula

Outras escolas também recorreram à Lei Rouanet

A Acadêmicos de Niterói não foi a única a utilizar o mecanismo de incentivo fiscal. Ao todo, oito das 12 escolas do Grupo Especial tiveram projetos aprovados na plataforma da Lei Rouanet, embora parte delas também não tenha conseguido captar recursos.

A Estação Primeira de Mangueira recebeu autorização para buscar R$ 4,9 milhões, mas não registrou captação.

Também foram autorizadas, mas não levantaram recursos:

  • Beija-Flor de Nilópolis, com R$ 5,9 milhões aprovados;
  • Acadêmicos do Salgueiro, com R$ 5,9 milhões;
  • Unidos do Viradouro, com R$ 4,7 milhões;
  • Unidos da Tijuca, com R$ 4,7 milhões;
  • Mocidade Independente de Padre Miguel, com R$ 461 mil.

Já a Unidos da Vila Isabel captou R$ 188 mil de um total autorizado de R$ 4,9 milhões, enquanto a Acadêmicos do Grande Rio levantou R$ 10,2 mil dos R$ 5,9 milhões aprovados.

Como funciona a Lei Rouanet

Na prática, a aprovação de um projeto não significa repasse direto de dinheiro público. O governo federal apenas autoriza, por meio da Lei Rouanet, o proponente a buscar patrocínio junto a empresas e pessoas físicas.

Esses patrocinadores podem destinar recursos ao projeto e abater os valores do Imposto de Renda devido, dentro dos limites previstos em lei. Ou seja, o incentivo funciona como renúncia fiscal, permitindo que parte do imposto seja direcionada a iniciativas culturais aprovadas.

O prazo para captação não é imediato e pode se estender por meses, chegando a até três anos, a depender do período de execução do projeto.

Mesmo sem Rouanet, escolas de samba receberam verba pública

Independentemente da Lei Rouanet, todas as 12 escolas do Grupo Especial receberam R$ 1 milhão cada por meio de acordo firmado em 19 de janeiro de 2026 entre a Embratur e a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, totalizando R$ 12 milhões.

Segundo o governo federal, o aporte segue a política anual de apoio ao Carnaval carioca.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Carnaval 2026 Cultura Lei Rouanet Lula Política

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Lula no desfile da Acadêmicos de Niterói
Play

“Olê, olê, olá, Lula, Lula”: BaianaSystem puxa coro para presidente na Avenida

Lula no desfile da Acadêmicos de Niterói
Play

Vídeo: Lula chega ao Carnaval de Salvador ao lado de Janja

Lula no desfile da Acadêmicos de Niterói
Play

Com Jerônimo, Ivete e autoridades: Rotondano assume Tribunal baiano

Lula no desfile da Acadêmicos de Niterói
Play

Maternidade de Salvador levará nome do deputado Alan Sanches

x