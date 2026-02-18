Menu
POLÍTICA
ALVO DE CRÍTICAS

Queda da escola de samba Acadêmicos de Niterói pode beneficiar Lula

Acadêmicos de Niterói foi rebaixada no Carnaval do Rio

Redação

Redação

18/02/2026 - 23:50 h | Atualizada em 19/02/2026 - 14:31

Desfile sobre Lula vira alvo da oposição.
Desfile sobre Lula vira alvo da oposição.

Integrantes do PT avaliam que a queda da escola de samba Acadêmicos de Niterói pode ter um lado positivo. A agremiação que homenageou o presidente Lula ficou na última colocação do Grupo Especial e voltará para a Série Ouro, a segunda divisão do Carnaval do Rio de Janeiro.

Segundo petistas, o rebaixamento tende a enfraquecer a narrativa de que Lula teria algum tipo de “vantagem eleitoral” por ter sido celebrado pela escola.

De acordo com o que aliados do presidente disseram à coluna de Milena Teixeira do portal Metrópoles, o episódio não deve “chegar às urnas” nas próximas eleições de outubro, quando o petista deverá disputar a reeleição.

A homenagem feita pela escola no domingo, 15, foi alvo de críticas da oposição, que acusa o petista de estar fazendo campanha eleitoral antecipada. A situação levou o Palácio do Planalto a orientar ministros e demais integrantes da comitiva que acompanharam o petista durante o desfile.

No Palácio do Planalto, a convicção é de que o assunto teve impacto nas redes sociais, mas não se transformará em danos à popularidade de Lula nas pesquisas e tende a ser esquecido em algumas semanas, no máximo.

x