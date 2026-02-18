Flávio Bolsonaro celebra rebaixamento de escola que homenageou Lula

Flávio associou desempenho da escola ao futuro político do PT - Foto: Pedro França | Agência Senado

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) usou as redes sociais para celebrar o rebaixamento da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, no Carnaval do Rio.

"Lula é sempre uma ideia ruim, seja para governar o País, seja para um samba enredo", afirmou o parlamentar em publicação no Instagram, onde associou o desempenho da escola ao futuro político do PT.

Rebaixamento

O Carnaval de 2026 encerrou-se nesta Quarta-feira de Cinzas, 18, com um desfecho que transbordou da Marquês de Sapucaí para o debate político nacional. A Acadêmicos de Niterói era estreante na elite do samba carioca e terminou a apuração oficial na última colocação. Sendo assim vai retornar à Série Ouro em 2027.

Controvérsias

A agremiação levou para a avenida o enredo “Do Alto do Mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”. A homenagem à trajetória do atual presidente da República foi o centro de controvérsias desde o anúncio, chegando a ser objeto de questionamentos no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) antes do desfile. Ascensão e queda

Fundada em 2018, a Acadêmicos de Niterói teve uma trajetória meteórica, conquistando o acesso ao Grupo Especial em 2025. No entanto, a avaliação dos jurados neste ano não foi favorável aos quesitos apresentados, resultando no descenso imediato.

A escola agora inicia o planejamento para tentar o retorno à elite no próximo ciclo carnavalesco.