REBAIXAMENTO
Flávio Bolsonaro celebra rebaixamento de escola que homenageou Lula
Senador associou derrota na avenida ao futuro eleitoral do PT
Por Rodrigo Tardio
Siga o A TARDE no Google
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) usou as redes sociais para celebrar o rebaixamento da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, no Carnaval do Rio.
"Lula é sempre uma ideia ruim, seja para governar o País, seja para um samba enredo", afirmou o parlamentar em publicação no Instagram, onde associou o desempenho da escola ao futuro político do PT.
Leia Também:
Rebaixamento
O Carnaval de 2026 encerrou-se nesta Quarta-feira de Cinzas, 18, com um desfecho que transbordou da Marquês de Sapucaí para o debate político nacional. A Acadêmicos de Niterói era estreante na elite do samba carioca e terminou a apuração oficial na última colocação. Sendo assim vai retornar à Série Ouro em 2027.
Controvérsias
A agremiação levou para a avenida o enredo “Do Alto do Mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”. A homenagem à trajetória do atual presidente da República foi o centro de controvérsias desde o anúncio, chegando a ser objeto de questionamentos no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) antes do desfile. Ascensão e queda
Fundada em 2018, a Acadêmicos de Niterói teve uma trajetória meteórica, conquistando o acesso ao Grupo Especial em 2025. No entanto, a avaliação dos jurados neste ano não foi favorável aos quesitos apresentados, resultando no descenso imediato.
A escola agora inicia o planejamento para tentar o retorno à elite no próximo ciclo carnavalesco.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes