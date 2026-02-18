Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

REBAIXAMENTO

Flávio Bolsonaro celebra rebaixamento de escola que homenageou Lula

Senador associou derrota na avenida ao futuro eleitoral do PT

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

18/02/2026 - 18:58 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Flávio associou desempenho da escola ao futuro político do PT
Flávio associou desempenho da escola ao futuro político do PT -

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) usou as redes sociais para celebrar o rebaixamento da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, no Carnaval do Rio.

"Lula é sempre uma ideia ruim, seja para governar o País, seja para um samba enredo", afirmou o parlamentar em publicação no Instagram, onde associou o desempenho da escola ao futuro político do PT.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Zona Azul é suspensa em Coité após comissão ignorar parecer técnico
Troca de unidade de medida viabilizou desvio de verbas em Itagibá
Contrato de internet da Prefeitura de São Felipe entra na mira do TCM

Rebaixamento

O Carnaval de 2026 encerrou-se nesta Quarta-feira de Cinzas, 18, com um desfecho que transbordou da Marquês de Sapucaí para o debate político nacional. A Acadêmicos de Niterói era estreante na elite do samba carioca e terminou a apuração oficial na última colocação. Sendo assim vai retornar à Série Ouro em 2027.

Controvérsias

A agremiação levou para a avenida o enredo “Do Alto do Mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”. A homenagem à trajetória do atual presidente da República foi o centro de controvérsias desde o anúncio, chegando a ser objeto de questionamentos no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) antes do desfile. Ascensão e queda

Fundada em 2018, a Acadêmicos de Niterói teve uma trajetória meteórica, conquistando o acesso ao Grupo Especial em 2025. No entanto, a avaliação dos jurados neste ano não foi favorável aos quesitos apresentados, resultando no descenso imediato.

A escola agora inicia o planejamento para tentar o retorno à elite no próximo ciclo carnavalesco.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Acadêmicos de Niterói Carnaval 2026 Flávio Bolsonaro Política brasileira Rebaixamento samba-enredo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Flávio associou desempenho da escola ao futuro político do PT
Play

Vídeo: gerente financeiro de facção é preso na Ilha de Itaparica

Flávio associou desempenho da escola ao futuro político do PT
Play

Vídeo mostra briga entre motorista de ônibus e ciclista na Bahia

Flávio associou desempenho da escola ao futuro político do PT
Play

Drogas para o Carnaval de Salvador: polícia apreende comprimidos de ecstasy e LSD

Flávio associou desempenho da escola ao futuro político do PT
Play

VÍDEO: idoso é arrastado por enxurrada durante temporal na Bahia

x