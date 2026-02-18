Flávio Bolsonaro sai em defesa de Vini Jr. após caso de racismo

Flávio Bolsonaro sai em defesa de jogador brasileiro - Foto: Reprodução | Divulgação | AFP

Pré-candidato ao Palácio do Planalto, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) saiu em defesa do jogador Vinícius Júnior, do Real Madrid, após o atleta brasileiro ser alvo de ataques racistas durante uma partida da Uefa Champions League, na terça-feira, 17.

Em uma publicação nas redes sociais, Flávio se solidarizou com Vini. O senador ainda afirmou que o racismo tem tentado 'silenciar' o jogador brasileiro, que conta, segundo ele, com apoio de todo o país.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Não é de hoje que Vini Jr. tem sofrido ataques desse tipo, tanto nos gramados quanto fora dele. Não podemos nos calar e deixar o racismo silenciar um dos maiores talentos do nosso futebol. Vini, você tem todo o nosso apoio. O Brasil está do seu lado", escreveu no X, antigo Twitter.

Vini vítima de racismo

O jogador Vinícius Júnior foi novamente vítima de racismo durante o jogo entre Real Madrid e Benfica, nesta terça-feira, 17. Após relatos de que o argentino Gianluca Prestianni teria chamado o brasileiro de "macaco", o árbitro cumpriu o 'protocolo antirracismo'.

A partida foi paralisada por dez minutos, sendo retomada após o intervalo acionado pelo juiz.