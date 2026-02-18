Menu
RACISMO

Hamilton e lendas do futebol saem em defesa de Vini Jr. após injúria racial

Partida entre Benfica e Real Madrid foi paralisada após brasileiro ser alvo de crime

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

18/02/2026 - 13:38 h

Vinicius Júnior em campo pelo Real Madrid
Vinicius Júnior em campo pelo Real Madrid -

Na partida válida pelos Play-offs das oitavas de final da UEFA Champions League, Vinicius Júnior foi vítima de ofensas racistas vindas de Prestianni, jogador argentino que atua pela equipe do Benfica, de Portugal. O caso causou reações dentro e fora do mundo esportivo, com posicionamentos a favor do brasileiro no mundo das celebridades.

O que aconteceu?

  • A partida foi paralisada após Vinicius Júnior abrir o placar no duelo com um belo gol de fora da área, indo comemorar com seus companheiros próximo à bandeirinha de escanteio.
  • O jogador recebeu um cartao amarelo, por conta da comemoração e logo após isso começou uma confusão entre os jogadores do Real Madrid e do Benfica, que não gostaram da atitude, e se sentiram ofendidos por parte dos jogadores do time espanhol.
  • Momentos depois, Vinícius relatou ao árbitro da partida que ouviu ofensas racistas vindo de Prestianni, jogador do Benfica, que cobriu a boca com a camisa enquanto falava diretamente com Vinícius.
  • A partida foi paralisada e o árbitro responsável pela partida ativou o protocolo antirracista. Após cerca de 10 minutos de paralisação, a partida recomeçou normalmente.

Repercussão

Entidades, jogadores, ex-jogadores, e celebridades do mundo esportivo reagiram nas redes sociais sobre o caso e demonstraram apoio a Vinícius.

CBF

A CBF usou suas redes sociais para prestar um posicionamento sobre o ocorrido.

Thierry Henry

Thierry Henry, ídolo do futebol francês comentou sobre o caso durante um programa que foi apresentado na noite desta terça-feira, 17.

"Sou solidário a Vinícius. Às vezes você se sente sozinho porque sabe que vai ser sua palavra contra a dele. Porque Prestianni foi muito 'corajoso' ao colocar a camisa na boca... e a reação de Vini já me mostra que algo errado tinha acontecido".

Thierry Henry comentando a Champions League
Thierry Henry comentando a Champions League | Foto: Reprodução / Redes Sociais

Micah Richards

O ex-jogador da seleção inglesa e lenda do Manchester City falou sobre o ocorrido, durante o programa que apresentou junto a Thierry Henry

"Prestianni é um covarde. Um covarde absoluto. Ninguém jamais saberá o que ele disse, apenas ele e Vinicius Junior."

"Mas puxar a camisa sobre a boca e agora estamos discutindo se ele disse isso ou não..."

"A reação do Vini mostra que é algo sério. Naquele momento, você quase sente pena do Vinicius Junior, e a reação da multidão... Ele receber todos esses insultos depois de ter sido ele quem supostamente sofreu os abusos, eu não acho certo."

Micah Richards, ex-jogador do Manchester City
Micah Richards, ex-jogador do Manchester City | Foto: Reprodução / Redes Sociais

Lewis Hamilton

O piloto Lewis Hamilton, lenda do automobilismo, partiu em defesa de Vinícius Júnior por meio das redes sociais, onde compartilhou em seus storys o post da CBF com a seguinte mensagem "We´re with you" (Nós estamos com você) e marcou o atleta

Postagem de Lewis Hamilton em apoio a Vinícius
Postagem de Lewis Hamilton em apoio a Vinícius | Foto: Reprodução / Redes Sociais

Flamengo

O time formador de Vinícius, o Flamengo, usou as redes sociais para manifestar apoio ao atleta.

Tags:

cbf champions league flamengo lewis hamilton racismo uefa vini jr

x