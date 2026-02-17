Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

RACISMO NO FUTEBOL

Vini Jr. denuncia racismo em jogo do Real Madrid na Champions League

Brasileiro teria sido alvo do argentino Gianluca Prestianni, do Benfica

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

17/02/2026 - 19:14 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Vinicius Júnior em campo pelo Real Madrid
Vinicius Júnior em campo pelo Real Madrid -

A luta contra o racismo no futebol ganhou mais um episódio na tarde desta terça-feira, 17. Durante a partida do Real Madrid contra o Benfica, válida pelos playoffs das oitavas de final da Liga dos Campeões.

O que aconteceu?

  • O caso aconteceu após o brasileiro Vinicius Junior abrir o placar da partida com um golaço, aos 5 minutos da segunda etapa. A cria do Flamengo acertou o ângulo do goleiro do Benfica em um poderoso chute de fora da área.
  • Vinicius Júnior foi comemorar com os seus companheiros de time na bandeirinha de escanteio. Os atletas do Benfica não aprovaram a celebração do brasileiro e uma confusão foi iniciada.
  • Dentro da confusão, Vinicius relatou ao árbitro da partida que teria sofrido racismo por parte de um jogador do Benfica, o argentino Gianluca Prestianni. O árbitro acionou o protocolo antirracismo e a partida foi paralisada.

Leia Também:

Ex-astro do futebol inglês está perto de jogar na Série A do Brasil
Astro do surfe mundial é morto dentro de casa; namorada foi amarrada
De saída! Vitória negocia promessa da zaga para clube europeu

Jogador cobriu o rosto

Após cerca de 10 minutos de paralisia, o árbitro conversou com os atletas e pediu para ambos retornarem ao gramado e a partida continuar. A cena relatada mostra o jogador do Benfica cobrindo o rosto com a camisa e falando diretamente com Vinicius, antes do brasileiro ir diretamente para o árbitro relatar a acusação verbal.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Após o ocorrido, fãs de Vinicius Júnior invadiram as redes sociais do Prestianni e começaram a comentar GIFS do brasileiro na última postagem do jogador.

Assista

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

champions league Futebol racismo vinicius junior

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Vinicius Júnior em campo pelo Real Madrid
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

Vinicius Júnior em campo pelo Real Madrid
Play

Ba-Vi no Carnaval! Relembre jogadores flagrados curtindo a folia em Salvador

Vinicius Júnior em campo pelo Real Madrid
Play

Adeus, 9? Everaldo confirma novo número no Bahia por motivo emocionante

Vinicius Júnior em campo pelo Real Madrid
Play

Vídeo: grave acidente mata sete torcedores que viajavam para jogo

x