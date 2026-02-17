RACISMO NO FUTEBOL
Vini Jr. denuncia racismo em jogo do Real Madrid na Champions League
Brasileiro teria sido alvo do argentino Gianluca Prestianni, do Benfica
Por Valdomiro Neto
Siga o A TARDE no Google
A luta contra o racismo no futebol ganhou mais um episódio na tarde desta terça-feira, 17. Durante a partida do Real Madrid contra o Benfica, válida pelos playoffs das oitavas de final da Liga dos Campeões.
O que aconteceu?
- O caso aconteceu após o brasileiro Vinicius Junior abrir o placar da partida com um golaço, aos 5 minutos da segunda etapa. A cria do Flamengo acertou o ângulo do goleiro do Benfica em um poderoso chute de fora da área.
- Vinicius Júnior foi comemorar com os seus companheiros de time na bandeirinha de escanteio. Os atletas do Benfica não aprovaram a celebração do brasileiro e uma confusão foi iniciada.
- Dentro da confusão, Vinicius relatou ao árbitro da partida que teria sofrido racismo por parte de um jogador do Benfica, o argentino Gianluca Prestianni. O árbitro acionou o protocolo antirracismo e a partida foi paralisada.
Leia Também:
Jogador cobriu o rosto
Após cerca de 10 minutos de paralisia, o árbitro conversou com os atletas e pediu para ambos retornarem ao gramado e a partida continuar. A cena relatada mostra o jogador do Benfica cobrindo o rosto com a camisa e falando diretamente com Vinicius, antes do brasileiro ir diretamente para o árbitro relatar a acusação verbal.
Após o ocorrido, fãs de Vinicius Júnior invadiram as redes sociais do Prestianni e começaram a comentar GIFS do brasileiro na última postagem do jogador.
Assista
O momento que o Prestianni, jogador argentino do Benfica, teria cometido o ato de racismo.— DataFut (@DataFutebol) February 17, 2026
Ele tampou a boca com a camisa para não fazerem leitura labial. pic.twitter.com/OvgSFlXGeK
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes