Vini Jr. denuncia racismo em jogo do Real Madrid na Champions League

A luta contra o racismo no futebol ganhou mais um episódio na tarde desta terça-feira, 17. Durante a partida do Real Madrid contra o Benfica, válida pelos playoffs das oitavas de final da Liga dos Campeões.

O que aconteceu?

O caso aconteceu após o brasileiro Vinicius Junior abrir o placar da partida com um golaço, aos 5 minutos da segunda etapa. A cria do Flamengo acertou o ângulo do goleiro do Benfica em um poderoso chute de fora da área.

acertou o ângulo do goleiro do em um poderoso chute de fora da área. Vinicius Júnior foi comemorar com os seus companheiros de time na bandeirinha de escanteio. Os atletas do Benfica não aprovaram a celebração do brasileiro e uma confusão foi iniciada.

foi comemorar com os seus companheiros de time na bandeirinha de escanteio. Os atletas do Benfica não aprovaram a celebração do brasileiro e uma confusão foi iniciada. Dentro da confusão, Vinicius relatou ao árbitro da partida que teria sofrido racismo por parte de um jogador do Benfica, o argentino Gianluca Prestianni. O árbitro acionou o protocolo antirracismo e a partida foi paralisada.

Jogador cobriu o rosto

Após cerca de 10 minutos de paralisia, o árbitro conversou com os atletas e pediu para ambos retornarem ao gramado e a partida continuar. A cena relatada mostra o jogador do Benfica cobrindo o rosto com a camisa e falando diretamente com Vinicius, antes do brasileiro ir diretamente para o árbitro relatar a acusação verbal.

Após o ocorrido, fãs de Vinicius Júnior invadiram as redes sociais do Prestianni e começaram a comentar GIFS do brasileiro na última postagem do jogador.

