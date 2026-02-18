Prefeitos apostam em 'dobradinha clandestina' para o Senado; entenda o arranjo

Jaques Wagner, Rui Costa e Angelo Coronel - Foto: : Adilton Venegeroles | AG. A Tarde

Pouco mais de sete meses para as eleições para o Senado, prefeitos baianos articulam uma estratégia diferente do habitual na política do estado: apoiar as candidaturas de Rui Costa (PT) e Angelo Coronel, hoje em campos opostos, para as duas cadeiras em jogo no Congresso Nacional.

A informação foi obtida pelo Portal A TARDE, em conversas recentes com políticos e nomes ligados a alguns desses prefeitos. Rui terá o senador Jaques Wagner (PT) como companheiro de chapa, enquanto Coronel será candidato pela majoritária de oposição, fazendo dobradinha com o ex-ministro João Roma (PL). Os prefeitos, no entanto, enxergam o cenário de outra maneira.

Assim como Rui é tido pelo perfil 'tocador de obras' e 'gerente', como afirmam os prefeitos, Angelo Coronel, ainda filiado ao PSD, mas com as malas prontas para o União Brasil, é apontado como um senador 'municipalista'. A tendência também, de acordo com uma das fontes ouvidas pelo A TARDE, é que um núcleo de prefeitos do PSD, embora pequeno, escolha fazer a 'dobradinha clandestina'.

Rompimento e mudança para o oposição

Angelo Coronel rompeu com a base governista no início de fevereiro, após o impasse sobre os espaços na disputa pelo Senado na chapa majoritária governista.

O senador, que já apareceu ao lado de ACM Neto (União Brasil) durante o Carnaval, deve anunciar seu novo partido nos próximo dias. A tendência é que o parlamentar se filie ao União Brasil.