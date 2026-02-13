Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ELEIÇÕES

Coronel no União Brasil? Senador aparece com novos aliados após romper com governo

Parlamentar confirmou sua posição como opositor do PT

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

13/02/2026 - 13:29 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Senador Angelo Coronel (PSD)
Senador Angelo Coronel (PSD) -

O senador Angelo Coronel, ainda filiado ao PSD, fez a primeira aparição pública com os novos aliados durante o Carnaval de Salvador, após o rompimento definitivo com a base do governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Coronel, que já confirmou a sua posição de opositor ao governo petista, publicou uma foto ao lado do prefeito da capital, Bruno Reis, e o ex-prefeito ACM Neto, ambos do União Brasil. O momento foi publicado nas redes sociais do político.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Apesar do apoio selado, Coronel diz que ainda não tem um partido definido para disputar as eleições em outubro, a qual tenta se reeleger à Câmara Alta.

“O partido ainda está em discussão, mas minha posição política já está definida ao lado de ACM Neto”, disse Coronel, durante entrevista à rádio Patos FM 87,9, na quarta-feira, 11.

Leia Também:

Coronel confirma ida para oposição e aguarda decisão sobre partido
Afago ao aliado e cadeiras vazias: almoço de Coronel com vereadores
“É página virada”, diz Wagner sobre saída de Angelo Coronel da base
Crise com família Coronel muda planos de Jerônimo e adia saída de secretários

Entre os partidos que estão sendo cogitados para o ingresso do parlamentar, estão:

  • PP;
  • União Brasil;
  • PSDB.
Angelo Coronel e Bruno Reis no Carnaval de Salvador
Angelo Coronel e Bruno Reis no Carnaval de Salvador | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Entenda a saída de Coronel da base governista

Coronel se aliou à oposição e deixou o PSD após ser rifado da chapa governista. Sua saída da composição abriu caminho para a formação da chapa puro-sangue petista, formada pelo governador Jerônimo Rodrigues, Jaques Wagner e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, que vão concorrer ao Senado.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Angelo Coronel carnaval Política

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Senador Angelo Coronel (PSD)
Play

Com Jerônimo, Ivete e autoridades: Rotondano assume Tribunal baiano

Senador Angelo Coronel (PSD)
Play

Maternidade de Salvador levará nome do deputado Alan Sanches

Senador Angelo Coronel (PSD)
Play

Vídeos do STF revelam versões conflitantes de Vorcaro e ex-presidente do BRB

Senador Angelo Coronel (PSD)
Play

‘Netflix do governo’ será exibida nas escolas; entenda proposta

x