Coronel no União Brasil? Senador aparece com novos aliados após romper com governo
Parlamentar confirmou sua posição como opositor do PT
Por Gabriela Araújo
O senador Angelo Coronel, ainda filiado ao PSD, fez a primeira aparição pública com os novos aliados durante o Carnaval de Salvador, após o rompimento definitivo com a base do governador Jerônimo Rodrigues (PT).
Coronel, que já confirmou a sua posição de opositor ao governo petista, publicou uma foto ao lado do prefeito da capital, Bruno Reis, e o ex-prefeito ACM Neto, ambos do União Brasil. O momento foi publicado nas redes sociais do político.
Apesar do apoio selado, Coronel diz que ainda não tem um partido definido para disputar as eleições em outubro, a qual tenta se reeleger à Câmara Alta.
“O partido ainda está em discussão, mas minha posição política já está definida ao lado de ACM Neto”, disse Coronel, durante entrevista à rádio Patos FM 87,9, na quarta-feira, 11.
Entre os partidos que estão sendo cogitados para o ingresso do parlamentar, estão:
- PP;
- União Brasil;
- PSDB.
Entenda a saída de Coronel da base governista
Coronel se aliou à oposição e deixou o PSD após ser rifado da chapa governista. Sua saída da composição abriu caminho para a formação da chapa puro-sangue petista, formada pelo governador Jerônimo Rodrigues, Jaques Wagner e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, que vão concorrer ao Senado.
