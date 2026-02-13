Coronel no União Brasil? Senador aparece com novos aliados após romper com governo

Siga o A TARDE no Google

Senador Angelo Coronel (PSD) - Foto: Andressa Anholete | Agência Senado

O senador Angelo Coronel, ainda filiado ao PSD, fez a primeira aparição pública com os novos aliados durante o Carnaval de Salvador, após o rompimento definitivo com a base do governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Coronel, que já confirmou a sua posição de opositor ao governo petista, publicou uma foto ao lado do prefeito da capital, Bruno Reis, e o ex-prefeito ACM Neto, ambos do União Brasil. O momento foi publicado nas redes sociais do político.

Apesar do apoio selado, Coronel diz que ainda não tem um partido definido para disputar as eleições em outubro, a qual tenta se reeleger à Câmara Alta.

“O partido ainda está em discussão, mas minha posição política já está definida ao lado de ACM Neto”, disse Coronel, durante entrevista à rádio Patos FM 87,9, na quarta-feira, 11.

Entre os partidos que estão sendo cogitados para o ingresso do parlamentar, estão:

PP;

União Brasil;

PSDB.

Angelo Coronel e Bruno Reis no Carnaval de Salvador | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Entenda a saída de Coronel da base governista

Coronel se aliou à oposição e deixou o PSD após ser rifado da chapa governista. Sua saída da composição abriu caminho para a formação da chapa puro-sangue petista, formada pelo governador Jerônimo Rodrigues, Jaques Wagner e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, que vão concorrer ao Senado.