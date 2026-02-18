Wagner diz que não desrespeitou Coronel ao propor "mandato dividido"

Senador Jaques Wagner (PT-BA) - Foto: Edvaldo Sales | Ag. A TARDE

O senador Jaques Wagner (PT-BA) afirmou não ter sido desrespeitoso com o também senador Angelo Coronel (PSD-BA) ao propor uma espécie de "divisão de mandato" ao pessedista, desde que ele topasse ser o suplente do petista, nas eleições de outubro deste ano e, por consequência, o ex-governador da Bahia acabasse eleito.

A fala de Wagner foi dada à imprensa, nesta quarta-feira, 18, durante balanço das ações do Carnaval 2026 realizadas pelo governo do Estado, no bairro de Ondina.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Apesar da negativa de Coronel em aceitar a proposta, Jaques Wagner afirmou não ter raiva do agora ex-aliado. O senador, por outro lado, defendeu a entrada de Rui Costa na chapa majoritária — o ministro de Lula será também candidato ao Senado.

Conciliação

"Eu fiz a proposta a Angelo Coronel, de que ele dividisse o mandato comigo. Seriam oito anos, quatro para cada um. Isso é uma demonstração de conciliação que eu queria fazer. Por algum motivo, ele entendeu que não cabia isso, que isso era desrespeitá-lo. Eu não acho que é desrespeitar", disse ele.

"Ele não topou, acabou brigando internamente com Otto Alencar, dentro do PSD e se afastou. Não sei para que partido ele vai, mas ele tomou a decisão que ele queria. Eu desejo sorte ao Coronel, mas não sei se ele ter, porque não sei como que vai ser a composição. Eu respeito a decisão dele, não concordo", completou Jaques Wagner.