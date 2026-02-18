ELEIÇÕES 2026
Wagner diz que não desrespeitou Coronel ao propor "mandato dividido"
Jaques Wagner afirmou respeitar a decisão de ex-aliado em deixar governo: "Desejo sorte"
Por Edvaldo Sales e Yuri Abreu
O senador Jaques Wagner (PT-BA) afirmou não ter sido desrespeitoso com o também senador Angelo Coronel (PSD-BA) ao propor uma espécie de "divisão de mandato" ao pessedista, desde que ele topasse ser o suplente do petista, nas eleições de outubro deste ano e, por consequência, o ex-governador da Bahia acabasse eleito.
A fala de Wagner foi dada à imprensa, nesta quarta-feira, 18, durante balanço das ações do Carnaval 2026 realizadas pelo governo do Estado, no bairro de Ondina.
Apesar da negativa de Coronel em aceitar a proposta, Jaques Wagner afirmou não ter raiva do agora ex-aliado. O senador, por outro lado, defendeu a entrada de Rui Costa na chapa majoritária — o ministro de Lula será também candidato ao Senado.
Conciliação
"Eu fiz a proposta a Angelo Coronel, de que ele dividisse o mandato comigo. Seriam oito anos, quatro para cada um. Isso é uma demonstração de conciliação que eu queria fazer. Por algum motivo, ele entendeu que não cabia isso, que isso era desrespeitá-lo. Eu não acho que é desrespeitar", disse ele.
"Ele não topou, acabou brigando internamente com Otto Alencar, dentro do PSD e se afastou. Não sei para que partido ele vai, mas ele tomou a decisão que ele queria. Eu desejo sorte ao Coronel, mas não sei se ele ter, porque não sei como que vai ser a composição. Eu respeito a decisão dele, não concordo", completou Jaques Wagner.
