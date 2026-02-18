Menu
HOME > POLÍTICA
"MAL-ESTAR"

Indicação de Messias ao STF deixou Wagner em saia justa

Líder do governo no Senado explicou ao A TARDE imbróglio da indicação

Ane Catarine e Edvaldo Sales

Por Ane Catarine e Edvaldo Sales

18/02/2026 - 12:51 h | Atualizada em 18/02/2026 - 13:20

Advogado-geral da União, Jorge Messias, visita o Senado em busca de apoio de parlamentares antes de sabatina na Comissão de Constituição, Justiça e Cidaddania (CCJ).
Advogado-geral da União, Jorge Messias, visita o Senado em busca de apoio de parlamentares antes de sabatina na Comissão de Constituição, Justiça e Cidaddania (CCJ).

O senador Jaques Wagner (PT) admitiu nesta quarta-feira, 18, que, como líder do governo no Senado, ficou em uma saia justa após o presidente Lula (PT) contrariar a preferência da maioria dos senadores ao escolher o advogado-geral da União, Jorge Messias, para a vaga deixada por Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF).

Questionado pelo Portal A TARDE durante conversa com jornalistas, Wagner afirmou que o próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), tinha preferência pelo nome do ex-presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e que, em determinado momento, havia expectativa de que ele articulasse o nome defendido pelos parlamentares.

“Havia uma torcida legítima de muitos senadores, inclusive do presidente da Casa, pelo nome de Rodrigo Pacheco, que é meu amigo. Só que a escolha de um ministro para o Supremo Tribunal Federal é muito solitária do presidente, não tem lista, não tem nada”, explicou o petista.

Senador Jaques Wagner
Senador Jaques Wagner | Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE

“Então, ficou esse mal-estar. Houve um mal-estar comigo, como líder do governo, só que eu não podia fazer o papel de representante do Senado. Eu sou representante do governo no Senado, não ao contrário”, completou.

Leia Também:

O que falta para Lula oficializar indicação de Messias ao STF
Enquanto aguarda sabatina, Jorge Messias janta com presidente da CCJ
Saiba quando Lula deve enviar indicação de Messias ao STF
Otto diz que Alcolumbre acertou ao adiar sabatina de Messias ao STF

Conversa de Lula com Alcolumbre

Como adiantado pelo A TARDE, um dos motivos para Lula ainda não ter oficializado o envio do nome de Messias para análise dos senadores é a incerteza quanto à aprovação na Casa.

Wagner confirmou que Lula e Alcolumbre devem se reunir após o retorno do presidente da Índia para tratar do tema.

“O presidente Lula já teve uma conversa com Alcolumbre. Era para ter tido outra agora, mas ele viajou e essa conversa deve acontecer na volta. Uma vez combinado com Alcolumbre, Lula vai enviar o nome. Acredito que Jorge Messias tem os votos necessários para ser aprovado no Senado”, concluiu.

Davi Alcolumbre JAQUES WAGNER Jorge Messias Luiz Inácio Lula da Silva supremo tribunal federal

