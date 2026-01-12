Menu
HOME > POLÍTICA
PROCESSO

Saiba quando Lula deve enviar indicação de Messias ao STF

Mensagem formaliza aos senadores a indicação feita pelo presidente e permite o início da tramitação da indicação no Senado

Anderson Ramos

Anderson Ramos

12/01/2026 - 16:29 h
Lula ao lado de Jorge Messias.
A mensagem com a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), deve ser enviada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Senado somente após o recesso parlamentar.

De acordo com a CNN, Lula também enviará o documento com a indicação da desembargadora baiana Margareth Rodrigues Costa, do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, para ministra do Tribunal Superior do Trabalho (TST).

O envio da mensagem formaliza aos senadores a indicação feita pelo presidente e permite o início da tramitação da indicação no Senado, com a definição de uma data para a sabatina do ministro-chefe da AGU e da desembargadora.

Lula indicou Messias para o STF em novembro do ano passado. Diante dos recados de que a escolha enfrentava resistência entre os senadores, o presidente deixou de enviar a mensagem presidencial ao Senado.

O entorno de Lula, senadores e ministros do STF avaliam agora que as articulações avançaram nos últimos meses, as resistências diminuíram e que o cenário está mais favorável para aprovação no Senado da indicação de Messias.

indicação de ministros Jorge Messias Lula Margareth Rodrigues Costa Senado supremo tribunal federal

