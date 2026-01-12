Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUNDO

Trump se autoproclama "presidente interino da Venezuela" em postagem

No último dia 3, uma operação dos Estados Unidos acabou com a prisão do ex-presidente da Venezuela, Nicolás Maduro

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

12/01/2026 - 13:38 h
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump -

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou a sua rede, Truth Social, para publicar uma imagem em que simula o perfil dele na Wikipedia afirmando que é o "presidente interino da Venezuela" desde janeiro de 2026.

Em uma ação no último dia 3, forças de segurança norte-americanas, comandadas por Trump, realizaram uma operação que capturou, em Caracas, o então presidente do país, Nicolas Maduro, e a esposa, Cilia Flores.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.


Interina como aliada

O republicano afirmou, na última sexta-feira, 9, que vê a Venezuela e a presidente interina, Delcy Rodriguez, como aliados "neste momento".

"No momento, eles parecem ser um aliado. E acho que continuará sendo um aliado e não queremos que a Rússia esteja lá. Não queremos que a China esteja lá", afirmou o presidente.

Leia Também:

Após ameaça de Trump, presidente da Cuba defende soberania do país
Groenlândia: a incrível história da ilha que Trump quer controlar
Trump ameaça ataque ao México e mira alvo: "Eles mandam"

"Vou me encontrar com representantes"

Sobre um futuro encontro com ela, Trump revelou que gostaria de se reunir em breve com representantes do país.

"Provavelmente em breve vou me encontrar com vários representantes da Venezuela. Nós não estabelecemos isso", comentou o republicano.

O próximo alvo: Trump avisa Cuba que o dinheiro acabou

Após ter êxito na invasão à Venezuela que culminou com a prisão do ex-presidente do país, Nicolás Maduro, e fazer ameaças a Colômbia, México e Groenlândia, o presidente dos EUA, Donald Trump, elegeu Cuba como seu mais novo alvo de intimidações.

O alerta à ilha localizada no Caribe foi direto: "façam um acordo antes que seja tarde demais", escreveu ele na plataforma Truth Social.

O republicano disse ainda que o país "viveu, durante muitos anos, de grandes quantidades de petróleo e dinheiro da Venezuela", em troca de "serviços de segurança" para proteger Maduro e seu antecessor, Hugo Chávez.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Donald Trump estados unidos Nicolás Maduro venezuela

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
Play

Vídeo: deputada é atingida por explosivo na cabeça durante entrevista

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
Play

Ex-prefeito baiano se revolta com a PM e diz: "não vamos deixar barato"

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
Play

8 de janeiro: Jerônimo Rodrigues surge ao lado de Lula no Planalto

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
Play

Hilton Coelho queima bandeira dos EUA em protesto; assista

x