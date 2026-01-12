Trump se autoproclama "presidente interino da Venezuela" em postagem

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump - Foto: Daniel Torok

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou a sua rede, Truth Social, para publicar uma imagem em que simula o perfil dele na Wikipedia afirmando que é o "presidente interino da Venezuela" desde janeiro de 2026.

Em uma ação no último dia 3, forças de segurança norte-americanas, comandadas por Trump, realizaram uma operação que capturou, em Caracas, o então presidente do país, Nicolas Maduro, e a esposa, Cilia Flores.

Interina como aliada

O republicano afirmou, na última sexta-feira, 9, que vê a Venezuela e a presidente interina, Delcy Rodriguez, como aliados "neste momento".

"No momento, eles parecem ser um aliado. E acho que continuará sendo um aliado e não queremos que a Rússia esteja lá. Não queremos que a China esteja lá", afirmou o presidente.

"Vou me encontrar com representantes"

Sobre um futuro encontro com ela, Trump revelou que gostaria de se reunir em breve com representantes do país.

"Provavelmente em breve vou me encontrar com vários representantes da Venezuela. Nós não estabelecemos isso", comentou o republicano.

O próximo alvo: Trump avisa Cuba que o dinheiro acabou

Após ter êxito na invasão à Venezuela que culminou com a prisão do ex-presidente do país, Nicolás Maduro, e fazer ameaças a Colômbia, México e Groenlândia, o presidente dos EUA, Donald Trump, elegeu Cuba como seu mais novo alvo de intimidações.

O alerta à ilha localizada no Caribe foi direto: "façam um acordo antes que seja tarde demais", escreveu ele na plataforma Truth Social.

O republicano disse ainda que o país "viveu, durante muitos anos, de grandes quantidades de petróleo e dinheiro da Venezuela", em troca de "serviços de segurança" para proteger Maduro e seu antecessor, Hugo Chávez.