VAGA ABERTA NO SUPREMO
O que falta para Lula oficializar indicação de Messias ao STF
Expectativa é que o presidente envie mensagem ao Senado até março
Por Ane Catarine
Com o fim do Carnaval, cresce a expectativa para que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) envie ao Senado Federal a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF).
O principal fator que ainda impede o envio da mensagem é a busca do Planalto por segurança política. Lula quer ter certeza de que o nome não será barrado no Senado antes de formalizar a indicação.
Para isso, deve conversar previamente com o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) a fim de avaliar o ambiente político e medir o apoio à escolha.
Em novembro de 2025, Lula anunciou Messias para ocupar a cadeira deixada por Luís Roberto Barroso. Parte dos senadores, no entanto, demonstrou resistência à indicação.
Alguns parlamentares defendiam o nome do ex-presidente da Casa Rodrigo Pacheco (PSD-MG) como alternativa para a vaga no Supremo, o que levou o governo a agir com cautela.
A previsão é que o envio ocorra até março, com sabatina prevista para o mesmo mês, caso haja sinalização favorável no Senado.
Como funciona a tramitação
- O presidente da República envia a mensagem oficial ao Senado;
- O nome é analisado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), onde o indicado passa por sabatina;
- Após a aprovação na comissão, a indicação segue para votação no plenário do Senado;
- Para ser aprovado, o indicado precisa da maioria absoluta dos votos.
