POLÍTICA
VAGA ABERTA NO SUPREMO

O que falta para Lula oficializar indicação de Messias ao STF

Expectativa é que o presidente envie mensagem ao Senado até março

Ane Catarine

Por Ane Catarine

18/02/2026 - 9:15 h | Atualizada em 18/02/2026 - 9:35

Lula e Jorge Messias
Lula e Jorge Messias -

Com o fim do Carnaval, cresce a expectativa para que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) envie ao Senado Federal a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF).

O principal fator que ainda impede o envio da mensagem é a busca do Planalto por segurança política. Lula quer ter certeza de que o nome não será barrado no Senado antes de formalizar a indicação.

Para isso, deve conversar previamente com o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) a fim de avaliar o ambiente político e medir o apoio à escolha.

Em novembro de 2025, Lula anunciou Messias para ocupar a cadeira deixada por Luís Roberto Barroso. Parte dos senadores, no entanto, demonstrou resistência à indicação.

Alguns parlamentares defendiam o nome do ex-presidente da Casa Rodrigo Pacheco (PSD-MG) como alternativa para a vaga no Supremo, o que levou o governo a agir com cautela.

A previsão é que o envio ocorra até março, com sabatina prevista para o mesmo mês, caso haja sinalização favorável no Senado.

Como funciona a tramitação

  • O presidente da República envia a mensagem oficial ao Senado;
  • O nome é analisado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), onde o indicado passa por sabatina;
  • Após a aprovação na comissão, a indicação segue para votação no plenário do Senado;
  • Para ser aprovado, o indicado precisa da maioria absoluta dos votos.

Tags:

Davi Alcolumbre Jorge Messias Luiz Inácio Lula da Silva Senado Federal supremo tribunal federal

x