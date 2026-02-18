O que falta para Lula oficializar indicação de Messias ao STF

Siga o A TARDE no Google

Com o fim do Carnaval, cresce a expectativa para que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) envie ao Senado Federal a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF).

O principal fator que ainda impede o envio da mensagem é a busca do Planalto por segurança política. Lula quer ter certeza de que o nome não será barrado no Senado antes de formalizar a indicação.

Para isso, deve conversar previamente com o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) a fim de avaliar o ambiente político e medir o apoio à escolha.

Em novembro de 2025, Lula anunciou Messias para ocupar a cadeira deixada por Luís Roberto Barroso. Parte dos senadores, no entanto, demonstrou resistência à indicação.

Alguns parlamentares defendiam o nome do ex-presidente da Casa Rodrigo Pacheco (PSD-MG) como alternativa para a vaga no Supremo, o que levou o governo a agir com cautela.

A previsão é que o envio ocorra até março, com sabatina prevista para o mesmo mês, caso haja sinalização favorável no Senado.

Como funciona a tramitação