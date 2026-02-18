Jerônimo define data para anunciar chapa com Rui e Wagner

Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT) - Foto: Edvaldo Sales | Ag. A TARDE

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), bateu o martelo sobre quando será anunciada a chapa majoritária da sua base para a disputa das eleições de outubro. O anúncio foi feito na manhã desta quarta-feira, 18, durante o balanço das ações realizadas pelo Estado, no Carnaval de Salvador.

A expectativa é a de que haja apenas uma mudança neste grupo, com a entrada do ministro Rui Costa (PT) no lugar de Angelo Coronel (PSD), na disputa ao Senado. No mais, o próprio Jerônimo deve manter a dupla com Geraldo Júnior (MDB) para buscar a reeleição ao governo da Bahia e, no Senado, Jaques Wagner (PT-BA) vai em busca de mais um mandato.

Segundo o chefe do Palácio de Ondina, o mês de março deve ser quando o anúncio será oficializado, após a viagem que ele fará a Ásia. Até lá, ele garantiu que as conversas seguem com os principais nomes da base governista, a exemplo do senador Otto Alencar (PSD-BA), assim como Wagner e Rui.

"Todo mundo tem a expectativa de como é que nós haveremos de montar esse tabuleiro. Eu estou com a expectativa muito boa que nós, agora início de março [...] a gente vai continuar dialogando, mesmo a distância, com o senador Rui, Otto e o time do Conselho", afirmou Jerônimo.

Decisão nas maõs do governador

"Na reunião que eu fiz na semana retrasada com o Conselho Político, nós deliberamos que nós estamos com os partidos montando, eles estão fazendo contas, tanto os partidos, quanto os candidatos a deputado estadual e federal para que não haja prejuízo nem para mandatos, nem para os partidos", completou.

O petista reforçou que a decisão final sobre a chapa está nas mãos dele, ainda que os contatos entre os grupos políticos que fazem parte do seu grupo continuem ocorrendo.

"No retorno da minha viagem, eu espero que a gente possa ter mais uma semaninha aí e a gente anuncia essa chapa da majoritária. Espero que em março a gente faça isso. Os contatos feitos pelo grupo político podem acontecer, mas a decisão está com o governador", finalizou Jerônimo.