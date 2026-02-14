Menu
SALVADOR
TRANSPORTE PÚBLICO

VLT de Salvador: Jerônimo inspeciona 3º trem e anuncia chegada de novos veículos

Vistoria foi realizada na manhã deste sábado, 14, em meio aos festejos de Carnaval

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

14/02/2026 - 10:53 h | Atualizada em 14/02/2026 - 11:15

Governador durante vistoria técnica
Governador durante vistoria técnica -

Em meio aos festejos do Carnaval de Salvador, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), realizou uma vistoria no acoplamento do terceiro trem do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador, durante visita técnica à Estação Calçada. A inspeção ocorreu na manhã deste sábado, 14, integrando as etapas finais de preparação do novo sistema.

“A equipe aqui não para. As obras do VLT, assim como a montagem e os testes dos trens, continuam mesmo durante o Carnaval”, disse o petista.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Também participou da visita, o presidente da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), Eracy Lafuente, que destacou o andamento do cronograma, afirmando estar otimista.

Já temos três trens aqui e até o final do primeiro semestre teremos oito trens. Estamos cada vez mais eficazes para realizar o que a população da região deseja: um sistema de trem extremamente moderno, confortável e seguro”, ressaltou.

Além deles, o engenheiro de manutenção do VLT, José Raimundo dos Santos, tmbém destacou o avanço técnico.

“O acoplamento mecânico foi concluído e o trem já foi encaminhado para a oficina. A expectativa é disponibilizar a composição para a equipe responsável pelos testes técnicos, com participação de profissionais do Brasil e da Espanha, até a segunda quinzena de março”, explicou.

A previsão oficial do governo da Bahia é que o primeiro trecho (Ilha de São João – Calçada) comece a operar com passageiros em 2026. Já o sistema completo, com 37 km, tem entrega estimada para 2027 ou 2028.

Leia Também:

Obras do VLT ganham novo impulso em Salvador e Região Metropolitana
VLT de Salvador começa a receber novos trens a partir de março
VLT de Salvador e Teatro Castro Alves: o plano bilionário para Bahia em 2026

Obras ganham novo impulso

Na última quinta-feira, 12, Jerônimo publicou um decreto que autoriza uma série de desapropriaçõespara dar continuidade à construção do modal.

Ao todo, foram declaradas de utilidade pública áreas de terra que totalizam 34.219,70 m² em várias localidades da capital, abrangendo os três trechos do modal, nas seguintes localidades:

  • Rua Voluntários da Pátria, no lote 1, próximo à parada Lobato;
  • Estrada do Derba, próximo à parada Valéria;
  • Av. 29 de Março, próximo à parada Regional;
  • Av. Orlando Gomes, próximo ao pátio da Transalvador;
  • Av. Afrânio Peixoto, próximo à parada Setúbal;
  • Av. Afrânio Peixoto, próximo ao posto de gasolina Menor Preço Albatroz.

Com a publicação do decreto, a Companhia de Transportes do Estado da Bahia, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), está autorizada a adotar as medidas administrativas e judiciais necessárias para efetivar as desapropriações.

Tags:

Carnaval Salvador desapropriações Bahia Jerônimo Rodrigues obras públicas transporte urbano VLT Bahia

