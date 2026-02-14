VLT de Salvador: Jerônimo inspeciona 3º trem e anuncia chegada de novos veículos

Governador durante vistoria técnica - Foto: Thuane Maria/GOVBA

Em meio aos festejos do Carnaval de Salvador, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), realizou uma vistoria no acoplamento do terceiro trem do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador, durante visita técnica à Estação Calçada. A inspeção ocorreu na manhã deste sábado, 14, integrando as etapas finais de preparação do novo sistema.

“A equipe aqui não para. As obras do VLT, assim como a montagem e os testes dos trens, continuam mesmo durante o Carnaval”, disse o petista.

Também participou da visita, o presidente da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), Eracy Lafuente, que destacou o andamento do cronograma, afirmando estar otimista.

“Já temos três trens aqui e até o final do primeiro semestre teremos oito trens. Estamos cada vez mais eficazes para realizar o que a população da região deseja: um sistema de trem extremamente moderno, confortável e seguro”, ressaltou.

Além deles, o engenheiro de manutenção do VLT, José Raimundo dos Santos, tmbém destacou o avanço técnico.

“O acoplamento mecânico foi concluído e o trem já foi encaminhado para a oficina. A expectativa é disponibilizar a composição para a equipe responsável pelos testes técnicos, com participação de profissionais do Brasil e da Espanha, até a segunda quinzena de março”, explicou.

A previsão oficial do governo da Bahia é que o primeiro trecho (Ilha de São João – Calçada) comece a operar com passageiros em 2026. Já o sistema completo, com 37 km, tem entrega estimada para 2027 ou 2028.

Obras ganham novo impulso

Na última quinta-feira, 12, Jerônimo publicou um decreto que autoriza uma série de desapropriaçõespara dar continuidade à construção do modal.

Ao todo, foram declaradas de utilidade pública áreas de terra que totalizam 34.219,70 m² em várias localidades da capital, abrangendo os três trechos do modal, nas seguintes localidades:

Rua Voluntários da Pátria, no lote 1, próximo à parada Lobato;

Estrada do Derba, próximo à parada Valéria;

Av. 29 de Março, próximo à parada Regional;

Av. Orlando Gomes, próximo ao pátio da Transalvador;

Av. Afrânio Peixoto, próximo à parada Setúbal;

Av. Afrânio Peixoto, próximo ao posto de gasolina Menor Preço Albatroz.

Com a publicação do decreto, a Companhia de Transportes do Estado da Bahia, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), está autorizada a adotar as medidas administrativas e judiciais necessárias para efetivar as desapropriações.