MOBILIDADE URBANA
VLT de Salvador começa a receber novos trens a partir de março
Ao toto, sistema receberá 17 novos trens ao longo de 2026
Por Ane Catarine e Loren Beatriz
O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), afirmou nesta segunda-feira, 9, que os novos trens do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador e da Região Metropolitana começam a chegar a partir de março. A previsão é de que o sistema receba 17 novos trens ao longo deste ano.
“Os novos trens começam a chegar em março. Ao longo de 2026, serão mais 17 unidades. Com isso, no segundo semestre, já teremos os trens circulando até o subúrbio”, disse o governador.
Os primeiros trens do VLT foram apresentados em dezembro de 2025, durante um ato na Avenida Paralela. Já no fim de janeiro deste ano, Jerônimo realizou a primeira viagem-teste com passageiros no trecho entre Calçada e Lobato, no subúrbio.
Atualmente, dois trens já estão na Bahia. A expectativa do governador é que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participe da próxima viagem-teste do VLT.
Andamento das obras
O VLT de Salvador terá cerca de 44 quilômetros de extensão e 47 paradas, distribuídas em três trechos:
- Calçada–Ilha de São João–Comércio;
- Paripe–Águas Claras;
- Águas Claras–Piatã.
Mais de 50% das obras do Trecho 1 já foram concluídas, com mais de 21 quilômetros de via permanente implantados e 4 quilômetros energizados entre a Calçada e o Lobato.
O Pátio de Manutenção da Calçada está em fase avançada, enquanto o Pátio de Periperi segue em execução.
No Trecho 2, avançam a duplicação da BA-528 (Estrada do Derba), a construção do viaduto sobre a BR-324 e a implantação da passagem inferior do Hospital do Subúrbio.
Já no Trecho 3, que liga Águas Claras a Piatã, as obras civis registram 2,11% de avanço físico, com conclusão prevista para 2028.
