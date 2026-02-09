VLT de Salvador começa a receber novos trens a partir de março

Siga o A TARDE no Google

Na foto, O governador Jerônimo Rodrigues participa da apresentação do novo VLT na Avenida Paralela - Foto: Feijão Almeida | GOVBA

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), afirmou nesta segunda-feira, 9, que os novos trens do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador e da Região Metropolitana começam a chegar a partir de março. A previsão é de que o sistema receba 17 novos trens ao longo deste ano.

“Os novos trens começam a chegar em março. Ao longo de 2026, serão mais 17 unidades. Com isso, no segundo semestre, já teremos os trens circulando até o subúrbio”, disse o governador.

Os primeiros trens do VLT foram apresentados em dezembro de 2025, durante um ato na Avenida Paralela. Já no fim de janeiro deste ano, Jerônimo realizou a primeira viagem-teste com passageiros no trecho entre Calçada e Lobato, no subúrbio.

Atualmente, dois trens já estão na Bahia. A expectativa do governador é que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participe da próxima viagem-teste do VLT.

Andamento das obras

O VLT de Salvador terá cerca de 44 quilômetros de extensão e 47 paradas, distribuídas em três trechos:

Calçada–Ilha de São João–Comércio;

Paripe–Águas Claras;

Águas Claras–Piatã.

Mais de 50% das obras do Trecho 1 já foram concluídas, com mais de 21 quilômetros de via permanente implantados e 4 quilômetros energizados entre a Calçada e o Lobato.

O Pátio de Manutenção da Calçada está em fase avançada, enquanto o Pátio de Periperi segue em execução.

No Trecho 2, avançam a duplicação da BA-528 (Estrada do Derba), a construção do viaduto sobre a BR-324 e a implantação da passagem inferior do Hospital do Subúrbio.

Já no Trecho 3, que liga Águas Claras a Piatã, as obras civis registram 2,11% de avanço físico, com conclusão prevista para 2028.