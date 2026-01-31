MOBILIDADE
Calçada a Lobato em minutos: VLT realiza primeira viagem-teste
Moradores do Subúrbio Ferroviário participaram de viagem ao lado do governador Jerônimo Rodrigues (PT), neste sábado, 31
Por Yuri Abreu
O VLT do Subúrbio Ferroviário realizou, neste sábado, 31, a primeira viagem-teste do sistema, no trecho Calçada-Lobato. O objetivo da movimentação, nos dois sentidos, ida e volta, permitiu avaliar o desempenho real do sistema em operação.
Ao longo do trajeto, uma novidade: no sentido ida, cerca de 120 pessoas moradoras da região embarcaram nas cinco paradas existentes. Elas participaram da viagem ao lado do governador Jerônimo Rodrigues (PT).
“Acolher a população tem um significado muito grande. Eu estou falando do pertencimento de quem mora aqui. Nessa semana a gente já se antecipou, já foi lá no segundo e terceiro trecho", afirmou o governador.
"Estamos olhando diariamente o que está acontecendo em todos os trechos, porque nós combinamos de entregar no começo do segundo semestre de 2026”, concluiu o petista.
Avanço significativo
Para o presidente da Companhia de Transportes da Bahia (CTB), Eracy Lafuente, o teste com passageiros é um marco importante do projeto.
"As obras têm avançado significativamente. As demais paradas terão os trabalhos intensificados após o Carnaval", disse o dirigente.
"Atendendo à solicitação do governador, estamos iniciando hoje uma nova fase de testes, permitindo que as pessoas comecem a conhecer e se habituar ao trem", acrescentou.
VLT: andamento das obras
Atualmente, segundo o Governo do Estado, o Trecho 1 do VLT (Calçada - Ilha de São João) já ultrapassa 50% de execução, com mais de 21 quilômetros de via permanente implantados e 4 quilômetros energizados entre Calçada e Lobato. Na região, o Pátio de Manutenção da Calçada está em fase avançada, enquanto o Pátio de Periperi segue em obras.
Também estão em andamento: a reforma da Estação Calçada; a construção das paradas; a Unidade de Beneficiamento de Pescados, em São João do Cabrito; o Mercado São Brás do Subúrbio, em Plataforma; além de obras de macrodrenagem e da recuperação da Ponte de São João.
Por sua vez, no Trecho 2 (Paripe-Águas Claras, seguem a duplicação da BA-528, a construção do viaduto sobre a BR-324 e a implantação da Passagem Inferior do Hospital do Subúrbio.
A execução do VLT está organizada em três lotes. O Lote 1, com investimento de R$ 801,4 milhões; o Lote 2, com R$ 395 milhões e o Lote 3 (Águas Claras - Piatã), com investimento de R$ 19,1 milhões.
