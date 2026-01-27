Menu
MOBILIDADE

VLT de Salvador: trecho que liga Paripe à Águas Claras entra em fase decisiva

Governador Jerônimo Rodrigues (PT), fez visita ao trecho nesta terça-feira, 27

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

27/01/2026 - 11:05 h | Atualizada em 27/01/2026 - 11:35

VLT de Salvador faz o primeiro teste nos trilhos
VLT de Salvador faz o primeiro teste nos trilhos -

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), visitou nesta terça-feira, 27, as obras do Trecho 2 do VLT de Salvador, que vai ligar Paripe (Subúrbio Ferroviário) a Águas Claras (na altura da Nova Rodoviária da capital baiana).

Na manhã de hoje, o chefe do Executivo estadual acompanhou o início da instalação da via permanente do Trecho 2 do sistema, com o assentamento dos primeiros metros definitivos de trilhos.

Nesta etapa, estão sendo implantados 200 metros de via definitiva, em via dupla, divididos em quatro etapas de 50 metros. Os serviços seguem uma sequência técnica que inclui a montagem das placas de concreto pré-moldadas e o posicionamento dos trilhos.

Trecho 2 do VLT de Salvador segue com obras em ritmo acelerado
Trecho 2 do VLT de Salvador segue com obras em ritmo acelerado | Foto: Thuane Maria | GOVBA

Neste trecho, além do início da instalação da via permanente, as obras também incluem:

  • a duplicação da BA-528 (Estrada do Derba);
  • a construção do viaduto sobre a BR-324;
  • a implantação da Passagem Inferior do Hospital do Subúrbio.

Segundo o Governo do Estado, a requalificação da rodovia estadual tem inauguração prevista para o segundo semestre deste ano.

“Nós já temos dois trens em Salvador e, ao longo de 2026, outros quase 20 trens vão chegar para que possamos realizar os testes e colocar o VLT em funcionamento. A obra segue em ritmo acelerado, com tecnologia, responsabilidade ambiental e diálogo com a população, para garantir um sistema de mobilidade moderno e seguro”, afirmou Jerônimo Rodrigues.

Governador Jerônimo Rodrigues (PT) acompanha vistoria das obras do Trecho 2 do VLT, nesta terça-feira, 27
Governador Jerônimo Rodrigues (PT) acompanha vistoria das obras do Trecho 2 do VLT, nesta terça-feira, 27 | Foto: Thuane Maria/GOVBA

“O assentamento dos trilhos definitivos evidencia a passagem das obras para uma nova fase, mais próxima da configuração final do sistema”, acrescentou o presidente da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), Eracy Lafuente.

VLT de Salvador recebe R$ 600 milhões para acelerar as obras
Ponte, VLT e mais: com carteira de R$ 23 bi, Bahia padroniza parcerias com empresas
Padrão Europa: Salvador terá conexão direta entre VLT e Rodoviária
Mercado São Braz será novo polo turístico de Salvador com chegada do VLT

Veja publicação

Avanço das obras

Também conforme o governo do Estado, as obras do VLT de Salvador apresentam avanços expressivos em outros trechos. Mais de 50% das obras do Trecho 1, que liga a Calçada à Ilha de São João, já foram concluídas, com mais de 21 quilômetros de via permanente implantados e 4 quilômetros energizados entre a Calçada e o Lobato.

Além disso, o Pátio de Manutenção da Calçada está em fase avançada, enquanto o Pátio de Periperi segue em execução. Também estão em andamento as seguintes obras:

  • a reforma da Estação Calçada e a construção das paradas;
  • a Unidade de Beneficiamento de Pescados, em São João do Cabrito;
  • o Mercado São Braz do Subúrbio, em Plataforma;
  • além das obras de macrodrenagem e da recuperação da Ponte de São João.

A execução do VLT está organizada em três lotes:

  • Lote 1, com investimento de R$ 801,4 milhões;
  • Lote 2, com R$ 395 milhões;
  • Lote 3, com investimento de R$ 19,1 milhões.

x