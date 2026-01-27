VLT de Salvador: trecho que liga Paripe à Águas Claras entra em fase decisiva

Siga o A TARDE no Google

VLT de Salvador faz o primeiro teste nos trilhos - Foto: Feujão Almeida | GOVBA

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), visitou nesta terça-feira, 27, as obras do Trecho 2 do VLT de Salvador, que vai ligar Paripe (Subúrbio Ferroviário) a Águas Claras (na altura da Nova Rodoviária da capital baiana).

Na manhã de hoje, o chefe do Executivo estadual acompanhou o início da instalação da via permanente do Trecho 2 do sistema, com o assentamento dos primeiros metros definitivos de trilhos.

Nesta etapa, estão sendo implantados 200 metros de via definitiva, em via dupla, divididos em quatro etapas de 50 metros. Os serviços seguem uma sequência técnica que inclui a montagem das placas de concreto pré-moldadas e o posicionamento dos trilhos.

Trecho 2 do VLT de Salvador segue com obras em ritmo acelerado | Foto: Thuane Maria | GOVBA

Neste trecho, além do início da instalação da via permanente, as obras também incluem:

a duplicação da BA-528 (Estrada do Derba);

a construção do viaduto sobre a BR-324;

a implantação da Passagem Inferior do Hospital do Subúrbio.

Segundo o Governo do Estado, a requalificação da rodovia estadual tem inauguração prevista para o segundo semestre deste ano.

“Nós já temos dois trens em Salvador e, ao longo de 2026, outros quase 20 trens vão chegar para que possamos realizar os testes e colocar o VLT em funcionamento. A obra segue em ritmo acelerado, com tecnologia, responsabilidade ambiental e diálogo com a população, para garantir um sistema de mobilidade moderno e seguro”, afirmou Jerônimo Rodrigues.

Governador Jerônimo Rodrigues (PT) acompanha vistoria das obras do Trecho 2 do VLT, nesta terça-feira, 27 | Foto: Thuane Maria/GOVBA

“O assentamento dos trilhos definitivos evidencia a passagem das obras para uma nova fase, mais próxima da configuração final do sistema”, acrescentou o presidente da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), Eracy Lafuente.

Veja publicação



🚊 O VLT avança e os trilhos já são realidade!



Hoje acompanhei de perto o início do assentamento da via permanente no Trecho 2, em Salvador. Ver os trilhos definitivos sendo instalados é uma prova do nosso compromisso com o povo. Estamos acelerando as obras civis para entregar… pic.twitter.com/K2iH90OjLr — Jerônimo Rodrigues (@Jeronimoba13) January 27, 2026

Avanço das obras

Também conforme o governo do Estado, as obras do VLT de Salvador apresentam avanços expressivos em outros trechos. Mais de 50% das obras do Trecho 1, que liga a Calçada à Ilha de São João, já foram concluídas, com mais de 21 quilômetros de via permanente implantados e 4 quilômetros energizados entre a Calçada e o Lobato.

Além disso, o Pátio de Manutenção da Calçada está em fase avançada, enquanto o Pátio de Periperi segue em execução. Também estão em andamento as seguintes obras:

a reforma da Estação Calçada e a construção das paradas;

a Unidade de Beneficiamento de Pescados, em São João do Cabrito;

o Mercado São Braz do Subúrbio, em Plataforma;

além das obras de macrodrenagem e da recuperação da Ponte de São João.

