INTERVENÇÃO
Estrada do Derba será interditada para avanço nas obras do VLT
Intervenções noturnas ocorrem nos dias 29 e 30 de dezembro
Por Redação
O trânsito na Estrada do Derba (BA-528) passará por alterações temporárias nos dias 29 e 30 de dezembro, no período das 23h às 5h, em função do avanço das obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) , no Trecho 2.
Leia Também:
Nesse período, a pista no sentido Paripe será interditada de forma intermitente. Já no sentido Águas Claras, o fluxo de veículos será direcionado para desvio operacional, com orientação ao longo da região e apoio das equipes responsáveis.
As medidas são necessárias para garantir a continuidade das etapas do projeto. A recomendação aos condutores é que sigam as orientações viárias, mantenham a atenção redobrada e reduzam a velocidade ao trafegar pela região.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes