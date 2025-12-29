Menu
SALVADOR
INTERVENÇÃO

Estrada do Derba será interditada para avanço nas obras do VLT

Intervenções noturnas ocorrem nos dias 29 e 30 de dezembro

Redação

Por Redação

29/12/2025 - 16:25 h
Nesse período, a pista no sentido Paripe será interditada de forma intermitente.
Nesse período, a pista no sentido Paripe será interditada de forma intermitente.

O trânsito na Estrada do Derba (BA-528) passará por alterações temporárias nos dias 29 e 30 de dezembro, no período das 23h às 5h, em função do avanço das obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) , no Trecho 2.

Marisqueiras e pescadores recebem vagões adaptados no VLT de Salvador
VLT: Salvador a bordo do futuro
VLT de Salvador alcança 50% de execução no Trecho 1

Nesse período, a pista no sentido Paripe será interditada de forma intermitente. Já no sentido Águas Claras, o fluxo de veículos será direcionado para desvio operacional, com orientação ao longo da região e apoio das equipes responsáveis.

As medidas são necessárias para garantir a continuidade das etapas do projeto. A recomendação aos condutores é que sigam as orientações viárias, mantenham a atenção redobrada e reduzam a velocidade ao trafegar pela região.

Estrada do Derba será interditada para avanço nas obras do VLT

