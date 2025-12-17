Menu
BAHIA

VLT de Salvador alcança 50% de execução no Trecho 1

Projeto é considerado estratégico para a mobilidade da Cidade Baixa e integração metropolitana

Luan Julião

Por Luan Julião

17/12/2025 - 14:57 h
Agenda de monitoramento do Governo do Estado acompanhou o avanço das intervenções no sistema de transporte
Agenda de monitoramento do Governo do Estado acompanhou o avanço das intervenções no sistema de transporte

As obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador seguem avançando e o Trecho 1, que conecta a Estação da Calçada à Ilha de São João, atingiu a marca de 50% de execução. A evolução do projeto foi verificada durante uma agenda de acompanhamento do Governo do Estado, que contou com a presença do secretário da Casa Civil, Afonso Florence, e do presidente da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), Eracy Lafuente.

Durante a visita técnica, Afonso Florence destacou a importância estratégica do empreendimento para a capital baiana, ressaltando os impactos diretos na rotina da população da Cidade Baixa.

“O VLT é um projeto estruturante que vai reorganizar a mobilidade da Cidade Baixa, reduzir o tempo de deslocamento da população e impulsionar o desenvolvimento social e econômico da região. Mais mobilidade, qualidade de transporte urbano e qualidade de vida para a população”, afirmou o secretário.

Além do avanço físico das obras, o sistema ferroviário entra em uma nova etapa com a aproximação da operação assistida dos trens. Esse estágio compreende uma série de testes técnicos e adequações operacionais, fundamentais para garantir a segurança e o funcionamento adequado antes do início do transporte de passageiros.

No Trecho 1, estão em andamento serviços como implantação da via permanente, drenagem, intervenções de requalificação urbana, além da construção de estações e estruturas operacionais. As ações são conduzidas pela CTB, em conjunto com os consórcios executores, sob supervisão constante do Governo do Estado.

Para o presidente da CTB, Eracy Lafuente, o ritmo dos trabalhos reflete um planejamento técnico criterioso e contínuo.

“Estamos seguindo um cronograma rigoroso, com foco na segurança, na qualidade da obra e no impacto positivo que esse sistema vai trazer para o dia a dia das pessoas. Nós estamos fazendo hoje a maior obra de mobilidade, e não só uma obra de mobilidade, como também uma obra de desenvolvimento territorial do país. Não há obra em termos de ascensão e de envergadura e execução hoje como essa. É uma obra que vai ligar toda a cidade, vai ligar tudo em termos de Região Metropolitana”, declarou.

Quando finalizado, o VLT de Salvador terá aproximadamente 43,31 quilômetros de extensão, divididos em três trechos, promovendo a integração do Subúrbio Ferroviário com diferentes regiões da capital e com municípios da Região Metropolitana. O investimento total é estimado em R$ 5,4 bilhões, posicionando o projeto entre as maiores iniciativas de mobilidade urbana atualmente em execução no Brasil.

Além de transformar o transporte público, o VLT também impulsiona o desenvolvimento econômico e social, com geração de empregos, fortalecimento da economia local e valorização urbana ao longo de todo o trajeto.

Desenvolvimento Econômico infraestrutura Mobilidade Urbana região metropolitana transporte público VLT Salvador

