VLT de Salvador recebe R$ 600 milhões para acelerar as obras

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), publicou nesta sexta-feira, 23, um decreto que autoriza a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 2,38 bilhões para reforçar os orçamentos Fiscal e da Seguridade Social do estado.

O ato amplia despesas já previstas no Orçamento de 2026 e direciona recursos para obras estratégicas de infraestrutura, com destaque para a implantação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador, que receberá R$ 600 milhões.

O crédito suplementar funciona como um reforço orçamentário autorizado por lei em situações de excesso de arrecadação, superávit financeiro ou contratação de operações de crédito.

Em setembro de 2025, o governo da Bahia assinou um contrato de financiamento de R$ 600 milhões com a Caixa Econômica Federal para custear obras de mobilidade urbana, tendo o projeto do VLT como principal destino dos recursos.

O decreto publicado agora viabiliza a execução desse financiamento dentro do Orçamento estadual.

Projeto do VLT

Com investimento estimado em R$ 5,4 bilhões, o VLT de Salvador também atenderá a Região Metropolitana (RMS).

O sistema contará com 40 quilômetros de trilhos e 42 paradas, distribuídos em três trechos:

Trecho 1 , que liga a Calçada à Ilha de São João, em Simões Filho, apresenta cerca de 50,78% de avanço físico;

, que liga a Calçada à Ilha de São João, em Simões Filho, apresenta cerca de 50,78% de avanço físico; Trecho 2 , que conecta o bairro de Paripe a Águas Claras, registra 32,58% de execução;

, que conecta o bairro de Paripe a Águas Claras, registra 32,58% de execução; Trecho 3 , entre Águas Claras e Piatã, alcançou 2,37% de avanço nas obras civis, com conclusão prevista para 2028.

Quando finalizado, a expectativa é que o VLT se integre a outros equipamentos de transporte, como a nova Rodoviária de Salvador e o metrô.

Primeira viagem-teste

A primeira viagem-teste do VLT de Salvador ocorreu em dezembro de 2025, no trecho entre os bairros da Calçada e do Lobato. A expectativa do governo é ativar o primeiro trecho do sistema no segundo semestre deste ano.

O evento aconteceu pouco mais de quatro anos após a desativação dos trens do Subúrbio Ferroviário e contou com a presença do governador Jerônimo Rodrigues, do ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), além de outras autoridades.