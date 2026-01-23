MOBILIDADE URBANA
VLT de Salvador recebe R$ 600 milhões para acelerar as obras
Expectativa é que primeiro trecho do modal do Subúrbio seja entregue ainda no primeiro semestre de 2026
Por Ane Catarine
O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), publicou nesta sexta-feira, 23, um decreto que autoriza a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 2,38 bilhões para reforçar os orçamentos Fiscal e da Seguridade Social do estado.
O ato amplia despesas já previstas no Orçamento de 2026 e direciona recursos para obras estratégicas de infraestrutura, com destaque para a implantação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador, que receberá R$ 600 milhões.
O crédito suplementar funciona como um reforço orçamentário autorizado por lei em situações de excesso de arrecadação, superávit financeiro ou contratação de operações de crédito.
Em setembro de 2025, o governo da Bahia assinou um contrato de financiamento de R$ 600 milhões com a Caixa Econômica Federal para custear obras de mobilidade urbana, tendo o projeto do VLT como principal destino dos recursos.
O decreto publicado agora viabiliza a execução desse financiamento dentro do Orçamento estadual.
Projeto do VLT
Com investimento estimado em R$ 5,4 bilhões, o VLT de Salvador também atenderá a Região Metropolitana (RMS).
O sistema contará com 40 quilômetros de trilhos e 42 paradas, distribuídos em três trechos:
- Trecho 1, que liga a Calçada à Ilha de São João, em Simões Filho, apresenta cerca de 50,78% de avanço físico;
- Trecho 2, que conecta o bairro de Paripe a Águas Claras, registra 32,58% de execução;
- Trecho 3, entre Águas Claras e Piatã, alcançou 2,37% de avanço nas obras civis, com conclusão prevista para 2028.
Quando finalizado, a expectativa é que o VLT se integre a outros equipamentos de transporte, como a nova Rodoviária de Salvador e o metrô.
Primeira viagem-teste
A primeira viagem-teste do VLT de Salvador ocorreu em dezembro de 2025, no trecho entre os bairros da Calçada e do Lobato. A expectativa do governo é ativar o primeiro trecho do sistema no segundo semestre deste ano.
O evento aconteceu pouco mais de quatro anos após a desativação dos trens do Subúrbio Ferroviário e contou com a presença do governador Jerônimo Rodrigues, do ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), além de outras autoridades.
