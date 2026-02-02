Menu
SALVADOR
SALVADOR

Vídeo: caminhão perde o controle e bate em canteiro de obras do VLT

Veículo ficou a poucos metros de cair para a praia

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

02/02/2026 - 14:32 h

Caminhão perde o controle e bate nos trilhos do VLT
Caminhão perde o controle e bate nos trilhos do VLT -

O motorista de um caminhão perdeu o controle da direção e atingiu o canteiro de obras do VLT (Veículo Leve Sobre Trilhos) no bairro de Plataforma, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, nesta segunda-feira, 2.

De acordo com imagens feitas por civis, o veículo invadiu os trilhos do VLT, quase acertando os trabalhadores que atuavam no local.

O motorista teria se jogado para fora do caminhão antes do impacto, visando reduzir os danos sobre seu corpo, machucando somente sua perna. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas para prestar atendimento à vítima.

Ainda segundo as imagens, o caminhão ficou a poucos metros de avançar para a praia e, por conseguinte, cair dentro do mar, sendo impedido somente pelos trilhos do VLT, onde ficou preso.

Em nota ao Portal A TARDE, a Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB) informou que o equipamento envolvido prestava serviço ao Consórcio responsável pelas obras.

Somado a isso, a CTB ainda disse que os procedimentos administrativos para a apuração dos fatos e vai adotar todas as medidas cabíveis. Uma delas sendo o "descredenciamento da empresa fornecedora do serviço relacionado à obra."

Veja as imagens

