Obras do VLT ganham novo impulso em Salvador e Região Metropolitana

Siga o A TARDE no Google

Obras do VLT - Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE

As obras para implantação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador e Região Metropolitana ganharam novos desdobramentos nesta quinta-feira, 2.

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), publicou um decreto que autoriza uma série de desapropriações para dar continuidade à construção do modal.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ao todo, foram declaradas de utilidade pública áreas de terra que totalizam 34.219,70 m² em várias localidades da capital, abrangendo os três trechos do modal, nas seguintes localidades:

Rua Voluntários da Pátria , no lote 1, próximo à parada Lobato;

, no lote 1, próximo à parada Lobato; Estrada do Derba , próximo à parada Valéria;

, próximo à parada Valéria; Av. 29 de Março , próximo à parada Regional;

, próximo à parada Regional; Av. Orlando Gomes , próximo ao pátio da Transalvador;

, próximo ao pátio da Transalvador; Av. Afrânio Peixoto , próximo à parada Setúbal;

, próximo à parada Setúbal; Av. Afrânio Peixoto , próximo ao posto de gasolina Menor Preço Albatroz.

Com a publicação do decreto, a Companhia de Transportes do Estado da Bahia, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), está autorizada a adotar as medidas administrativas e judiciais necessárias para efetivar as desapropriações.

O VLT terá aproximadamente 37 km de extensão, com 34 paradas, e será dividido em três trechos:

Trecho 1 (Ilha de São João – Calçada) : 16,66 km;

: 16,66 km; Trecho 2 (Paripe – Águas Claras) : 9,20 km;

: 9,20 km; Trecho 3 (Águas Claras – Piatã) : 10,52 km.

Andamento das obras

De acordo com a mais recente atualização da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), as obras estão da seguinte forma:

Trecho 1: cerca de 54% concluído, com 21 km de via permanente já implantados e testes de operação assistida em fase inicial;

cerca de 54% concluído, com 21 km de via permanente já implantados e testes de operação assistida em fase inicial; Trecho 2: 36% de avanço, com a instalação de trilhos iniciada em janeiro de 2026;

36% de avanço, com a instalação de trilhos iniciada em janeiro de 2026; Trecho 3: em fase inicial, com 3% de execução e decretos de desapropriação publicados recentemente.

Quais são as previsões de entrega?

A previsão oficial do governo da Bahia é que o primeiro trecho (Ilha de São João – Calçada) comece a operar com passageiros em 2026. Já o sistema completo, com 37 km, tem entrega estimada para 2027 ou 2028.