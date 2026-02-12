MOBILIDADE URBANA
Obras do VLT ganham novo impulso em Salvador e Região Metropolitana
Governo da Bahia desapropriou áreas para dar continuidade à construção do modal
Por Ane Catarine
As obras para implantação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador e Região Metropolitana ganharam novos desdobramentos nesta quinta-feira, 2.
O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), publicou um decreto que autoriza uma série de desapropriações para dar continuidade à construção do modal.
Ao todo, foram declaradas de utilidade pública áreas de terra que totalizam 34.219,70 m² em várias localidades da capital, abrangendo os três trechos do modal, nas seguintes localidades:
- Rua Voluntários da Pátria, no lote 1, próximo à parada Lobato;
- Estrada do Derba, próximo à parada Valéria;
- Av. 29 de Março, próximo à parada Regional;
- Av. Orlando Gomes, próximo ao pátio da Transalvador;
- Av. Afrânio Peixoto, próximo à parada Setúbal;
- Av. Afrânio Peixoto, próximo ao posto de gasolina Menor Preço Albatroz.
Com a publicação do decreto, a Companhia de Transportes do Estado da Bahia, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), está autorizada a adotar as medidas administrativas e judiciais necessárias para efetivar as desapropriações.
O VLT terá aproximadamente 37 km de extensão, com 34 paradas, e será dividido em três trechos:
- Trecho 1 (Ilha de São João – Calçada): 16,66 km;
- Trecho 2 (Paripe – Águas Claras): 9,20 km;
- Trecho 3 (Águas Claras – Piatã): 10,52 km.
Andamento das obras
De acordo com a mais recente atualização da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), as obras estão da seguinte forma:
- Trecho 1: cerca de 54% concluído, com 21 km de via permanente já implantados e testes de operação assistida em fase inicial;
- Trecho 2: 36% de avanço, com a instalação de trilhos iniciada em janeiro de 2026;
- Trecho 3: em fase inicial, com 3% de execução e decretos de desapropriação publicados recentemente.
Quais são as previsões de entrega?
A previsão oficial do governo da Bahia é que o primeiro trecho (Ilha de São João – Calçada) comece a operar com passageiros em 2026. Já o sistema completo, com 37 km, tem entrega estimada para 2027 ou 2028.
