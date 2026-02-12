Menu
MOBILIDADE URBANA

Obras do VLT ganham novo impulso em Salvador e Região Metropolitana

Governo da Bahia desapropriou áreas para dar continuidade à construção do modal

Ane Catarine

Por Ane Catarine

12/02/2026 - 13:13 h

Obras do VLT
Obras do VLT -

As obras para implantação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador e Região Metropolitana ganharam novos desdobramentos nesta quinta-feira, 2.

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), publicou um decreto que autoriza uma série de desapropriações para dar continuidade à construção do modal.

Ao todo, foram declaradas de utilidade pública áreas de terra que totalizam 34.219,70 m² em várias localidades da capital, abrangendo os três trechos do modal, nas seguintes localidades:

  • Rua Voluntários da Pátria, no lote 1, próximo à parada Lobato;
  • Estrada do Derba, próximo à parada Valéria;
  • Av. 29 de Março, próximo à parada Regional;
  • Av. Orlando Gomes, próximo ao pátio da Transalvador;
  • Av. Afrânio Peixoto, próximo à parada Setúbal;
  • Av. Afrânio Peixoto, próximo ao posto de gasolina Menor Preço Albatroz.

Com a publicação do decreto, a Companhia de Transportes do Estado da Bahia, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), está autorizada a adotar as medidas administrativas e judiciais necessárias para efetivar as desapropriações.

O VLT terá aproximadamente 37 km de extensão, com 34 paradas, e será dividido em três trechos:

  • Trecho 1 (Ilha de São João – Calçada): 16,66 km;
  • Trecho 2 (Paripe – Águas Claras): 9,20 km;
  • Trecho 3 (Águas Claras – Piatã): 10,52 km.

Andamento das obras

De acordo com a mais recente atualização da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), as obras estão da seguinte forma:

  • Trecho 1: cerca de 54% concluído, com 21 km de via permanente já implantados e testes de operação assistida em fase inicial;
  • Trecho 2: 36% de avanço, com a instalação de trilhos iniciada em janeiro de 2026;
  • Trecho 3: em fase inicial, com 3% de execução e decretos de desapropriação publicados recentemente.

Quais são as previsões de entrega?

A previsão oficial do governo da Bahia é que o primeiro trecho (Ilha de São João – Calçada) comece a operar com passageiros em 2026. Já o sistema completo, com 37 km, tem entrega estimada para 2027 ou 2028.

