Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

REPERCUSSÃO INTERNACIONAL

Infantino se diz “chocado” após denúncia de racismo contra Vini Jr

Presidente da FIFA pede responsabilização após denúncia do atacante do Real Madrid.

Redação

Por Redação

18/02/2026 - 12:40 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Presidente da FIFA reage à denúncia de racismo sofrida por Vini Jr
Presidente da FIFA reage à denúncia de racismo sofrida por Vini Jr -

A vitória do Real Madrid sobre o SL Benfica por 1 a 0, no Estádio da Luz, em Lisboa, ficou marcada por uma denúncia de racismo feita por Vinicius Junior e pela posterior manifestação do presidente da FIFA, Gianni Infantino, que se disse “chocado e entristecido” com o episódio.

"Eu fiquei chocado e entristecido ao ver o suposto incidente de racismo contra Vinicius Junior na partida da Liga dos Campeões da Europa entre SL Benfica e Real Madrid FC. Não existe absolutamente nenhum espaço para o racismo no nosso esporte e na sociedade. Nós precisamos que todas as partes interessadas relevantes tomem providências e responsabilizem os culpados (...) Eu enalteço o juiz, François Letexier, por ativar o protocolo antirracismo ao usar o gesto dos braços para interromper o jogo e gerenciar a situação", disse o presidente da Fifa em comunicado.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A manifestação foi publicada em português e inglês nas redes sociais de Infantino, um dia após a acusação do brasileiro de que o argentino Prestianni o teria chamado de macaco durante a partida válida pelo jogo de ida dos playoffs da Liga dos Campeões.

O episódio ocorreu logo depois de Vinicius marcar um golaço no segundo tempo, abrindo o placar para o clube espanhol. A comemoração diante da bandeirinha de escanteio, próxima a uma organizada do Benfica, provocou reação dos jogadores portugueses e deu início a um princípio de confusão. O atacante acabou advertido com cartão amarelo pelo árbitro François Letexier.

Leia Também:

Philippe Coutinho pede rescisão de contrato e decide deixar o Vasco
De volta a Pituaçu! Jogo do Bahia sofre alteração importante; entenda
Adversário do Bahia, O'Higgins nunca venceu um time brasileiro

Após a paralisação momentânea e já com a partida prestes a ser reiniciada, o brasileiro denunciou ter sido alvo de ofensas racistas vindas da lateral do campo, o que gerou novo tumulto. O árbitro acionou imediatamente o protocolo antirracismo da UEFA, interrompendo o jogo por cerca de dez minutos.

Durante a paralisação, Vinicius recebeu apoio de companheiros como Kylian Mbappé e Aurélien Tchouaméni. O técnico do Benfica, José Mourinho, também se aproximou para conversar com o atacante. Integrantes das duas comissões técnicas discutiram em meio à confusão.

Na sequência, torcedores do Benfica passaram a entoar xingamentos contra o brasileiro e arremessaram objetos em sua direção. Com a retomada da partida, Vinicius e Mbappé foram vaiados a cada toque na bola.

Apesar do ambiente hostil, o gol do atacante garantiu a vitória do Real Madrid fora de casa. O relatório oficial do árbitro François Letexier deve registrar os acontecimentos da noite em Lisboa.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Benfica FIFA Gianni Infantino real madrid vinicius junior

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Presidente da FIFA reage à denúncia de racismo sofrida por Vini Jr
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

Presidente da FIFA reage à denúncia de racismo sofrida por Vini Jr
Play

Ba-Vi no Carnaval! Relembre jogadores flagrados curtindo a folia em Salvador

Presidente da FIFA reage à denúncia de racismo sofrida por Vini Jr
Play

Adeus, 9? Everaldo confirma novo número no Bahia por motivo emocionante

Presidente da FIFA reage à denúncia de racismo sofrida por Vini Jr
Play

Vídeo: grave acidente mata sete torcedores que viajavam para jogo

x