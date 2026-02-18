Infantino se diz “chocado” após denúncia de racismo contra Vini Jr

Presidente da FIFA reage à denúncia de racismo sofrida por Vini Jr - Foto: PAU BARRENA / AFP

A vitória do Real Madrid sobre o SL Benfica por 1 a 0, no Estádio da Luz, em Lisboa, ficou marcada por uma denúncia de racismo feita por Vinicius Junior e pela posterior manifestação do presidente da FIFA, Gianni Infantino, que se disse “chocado e entristecido” com o episódio.

"Eu fiquei chocado e entristecido ao ver o suposto incidente de racismo contra Vinicius Junior na partida da Liga dos Campeões da Europa entre SL Benfica e Real Madrid FC. Não existe absolutamente nenhum espaço para o racismo no nosso esporte e na sociedade. Nós precisamos que todas as partes interessadas relevantes tomem providências e responsabilizem os culpados (...) Eu enalteço o juiz, François Letexier, por ativar o protocolo antirracismo ao usar o gesto dos braços para interromper o jogo e gerenciar a situação", disse o presidente da Fifa em comunicado.

A manifestação foi publicada em português e inglês nas redes sociais de Infantino, um dia após a acusação do brasileiro de que o argentino Prestianni o teria chamado de macaco durante a partida válida pelo jogo de ida dos playoffs da Liga dos Campeões.

O episódio ocorreu logo depois de Vinicius marcar um golaço no segundo tempo, abrindo o placar para o clube espanhol. A comemoração diante da bandeirinha de escanteio, próxima a uma organizada do Benfica, provocou reação dos jogadores portugueses e deu início a um princípio de confusão. O atacante acabou advertido com cartão amarelo pelo árbitro François Letexier.

Após a paralisação momentânea e já com a partida prestes a ser reiniciada, o brasileiro denunciou ter sido alvo de ofensas racistas vindas da lateral do campo, o que gerou novo tumulto. O árbitro acionou imediatamente o protocolo antirracismo da UEFA, interrompendo o jogo por cerca de dez minutos.

Durante a paralisação, Vinicius recebeu apoio de companheiros como Kylian Mbappé e Aurélien Tchouaméni. O técnico do Benfica, José Mourinho, também se aproximou para conversar com o atacante. Integrantes das duas comissões técnicas discutiram em meio à confusão.

Na sequência, torcedores do Benfica passaram a entoar xingamentos contra o brasileiro e arremessaram objetos em sua direção. Com a retomada da partida, Vinicius e Mbappé foram vaiados a cada toque na bola.

Apesar do ambiente hostil, o gol do atacante garantiu a vitória do Real Madrid fora de casa. O relatório oficial do árbitro François Letexier deve registrar os acontecimentos da noite em Lisboa.