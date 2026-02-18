Adversário do Bahia, O'Higgins nunca venceu um time brasileiro

Histórico curto explica marca curiosa do adversário chileno - Foto: Reprodução / X (Twitter - @OHigginsoficial)

Contra o O'Higgins, nesta quarta-feira, 18, no primeiro jogo da 2ª fase da pré-Libertadores, o Bahia tentará manter de pé uma estatística favorável: o clube chileno nunca venceu uma equipe brasileira na história.

À primeira vista, o dado impressiona. No entanto, apesar de ser um clube modesto do Chile, a marca também se explica pelo número reduzido de confrontos. O único duelo do O’Higgins contra um time brasileiro ocorreu há mais de 30 anos.

Em 1995, em uma partida amistosa disputada no Estádio El Teniente, em Rancagua — palco do jogo contra o Bahia, às 19h —, o O’Higgins recebeu o São Paulo Futebol Clube e foi derrotado por 2 a 1.

Aquele confronto marcou o primeiro — e, até agora, único — embate do clube chileno contra uma equipe brasileira.

Ineditismo do confronto

Se, de um lado, o O’Higgins carrega o tabu de nunca ter vencido uma equipe brasileira — ainda que com apenas um jogo no histórico —, do outro está o Bahia, que nunca perdeu para um clube chileno, mas também jamais enfrentou um.

Em 95 anos de história, com inúmeros amistosos internacionais, quatro participações na Libertadores — cinco com a atual — e nove aparições na Copa Sul-Americana, o duelo contra o O’Higgins marcará o primeiro encontro do Tricolor de Aço com uma equipe do Chile.