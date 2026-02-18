Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

LIBERTADORES

Adversário do Bahia, O'Higgins nunca venceu um time brasileiro

Clube chileno enfrenta o Esquadrão com tabu histórico contra clubes do Brasil

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

18/02/2026 - 10:02 h | Atualizada em 18/02/2026 - 10:17

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Histórico curto explica marca curiosa do adversário chileno
Histórico curto explica marca curiosa do adversário chileno -

Contra o O'Higgins, nesta quarta-feira, 18, no primeiro jogo da 2ª fase da pré-Libertadores, o Bahia tentará manter de pé uma estatística favorável: o clube chileno nunca venceu uma equipe brasileira na história.

À primeira vista, o dado impressiona. No entanto, apesar de ser um clube modesto do Chile, a marca também se explica pelo número reduzido de confrontos. O único duelo do O’Higgins contra um time brasileiro ocorreu há mais de 30 anos.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Em 1995, em uma partida amistosa disputada no Estádio El Teniente, em Rancagua — palco do jogo contra o Bahia, às 19h —, o O’Higgins recebeu o São Paulo Futebol Clube e foi derrotado por 2 a 1.

Aquele confronto marcou o primeiro — e, até agora, único — embate do clube chileno contra uma equipe brasileira.

Leia Também:

Bahia terá mudanças no time titular contra o O'Higgins; confira provável escalação
Bahia encara desempenho indigesto nos jogos de estreia da Libertadores
Os perigos do O'Higgins: rival do Bahia tem joia de seleção e meia como craque

Ineditismo do confronto

Se, de um lado, o O’Higgins carrega o tabu de nunca ter vencido uma equipe brasileira — ainda que com apenas um jogo no histórico —, do outro está o Bahia, que nunca perdeu para um clube chileno, mas também jamais enfrentou um.

Em 95 anos de história, com inúmeros amistosos internacionais, quatro participações na Libertadores — cinco com a atual — e nove aparições na Copa Sul-Americana, o duelo contra o O’Higgins marcará o primeiro encontro do Tricolor de Aço com uma equipe do Chile.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Estatísticas de Futebol futebol chileno Libertadores 2026 O'Higgins

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Histórico curto explica marca curiosa do adversário chileno
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

Histórico curto explica marca curiosa do adversário chileno
Play

Ba-Vi no Carnaval! Relembre jogadores flagrados curtindo a folia em Salvador

Histórico curto explica marca curiosa do adversário chileno
Play

Adeus, 9? Everaldo confirma novo número no Bahia por motivo emocionante

Histórico curto explica marca curiosa do adversário chileno
Play

Vídeo: grave acidente mata sete torcedores que viajavam para jogo

x