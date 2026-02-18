Menu
AJUSTES FORÇADOS

Bahia terá mudanças no time titular contra o O'Higgins; confira provável escalação

Suspensão e lesão forçam alterações no Esquadrão

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

18/02/2026 - 8:57 h | Atualizada em 18/02/2026 - 10:03

Éverton Ribeiro cumpre suspensão e desfalca equipe de Rogério Ceni
Éverton Ribeiro cumpre suspensão e desfalca equipe de Rogério Ceni -

Para a partida de estreia na Libertadores de 2026, o técnico Rogério Ceni será obrigado a promover mudanças no time titular do Bahia. Diante do O'Higgins, nesta quarta-feira, 18, às 19h, o comandante tricolor não contará com duas peças do chamado “onze inicial”: Éverton Ribeiro e David Duarte.

O meio-campista desfalca o Esquadrão por causa de uma suspensão sofrida ainda em 2025, no jogo de ida do confronto de playoffs da Copa Sul-Americana, quando foi expulso contra o América de Cali e recebeu dois jogos de gancho da Conmebol. O camisa 10 cumpre a segunda e última partida de suspensão diante do O’Higgins.

Já o zagueiro ficou fora da relação do treinador devido ao tratamento de uma lesão. O defensor sofreu um estiramento muscular na região posterior da coxa antes da partida contra o Vasco da Gama, na quarta-feira passada, 11, e segue em processo de recuperação na fisioterapia.

Diante dos desfalques, Rogério Ceni terá de mexer na estrutura do Tricolor de Aço, promovendo a entrada de Erick, Rodrigo Nestor ou Caio Alexandre no lugar de Éverton Ribeiro. Para repor a ausência de David Duarte, o escolhido será Gabriel Xavier.

Assim um provável time titular do Bahia na estreia da Libertadores tem: Ronaldo; Román Gómez, Gabriel Xavier, Ramos Mingo, Luciano Juba; Nico Acevedo, Erick, Jean Lucas; Ademir, Kike Olivera e William José.

Peças que ganharam espaço

Além das mudanças forçadas, o time titular do Bahia também deverá contar com dois nomes que assumiram vaga entre os onze iniciais recentemente: Kike Olivera e Román Gómez. O atacante e o lateral-direito foram titulares no último jogo em que a equipe principal entrou em campo — contra o Vasco — e sequer foram relacionados para o duelo do fim de semana, diante do Jacuipense, pelo Campeonato Baiano.

Outras ausências

Além das ausências de Éverton Ribeiro e David Duarte, Rogério Ceni também não terá à disposição o meio-campista Michel Araújo e o zagueiro Kanu, ambos em recuperação no departamento médico tricolor.

arena fonte nova Bahia Rogério Ceni

x