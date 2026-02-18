O'HIGGINS X BAHIA
Bahia encara desempenho indigesto nos jogos de estreia da Libertadores
Tricolor inicia campanha com histórico modesto em partidas inaugurais
Por Téo Mazzoni
O grande dia chegou! Nesta quarta-feira, 18, às 19h, o Bahia faz sua estreia na Copa Libertadores da América de 2026. No Estádio El Teniente, em Rancagua, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni enfrenta o O'Higgins no primeiro jogo da 2ª fase preliminar do torneio.
Em 2026, o Esquadrão disputa sua quinta participação na Libertadores e, diante do clube chileno, busca melhorar o retrospecto em jogos de estreia. Nas quatro partidas inaugurais anteriores, o Tricolor de Aço soma um triunfo, dois empates e uma derrota.
Confira:
- 2025: empate por 1 a 1 diante do The Strongest
- 1989: triunfo por 2 a 1 sobre o Sport Club Internacional
- 1964: empate por 0 a 0 contra o Deportivo Italia
- 1960: derrota por 3 a 0 para o San Lorenzo de Almagro
Vale destacar que o desempenho, de aproximadamente 41,67% de aproveitamento, pode estar relacionado ao fato de que todas as estreias do Bahia na competição foram disputadas fora de casa, longe da Arena Fonte Nova, em Salvador. Em 2026, não será diferente, já que a equipe estreará mais uma vez fora de seus domínios, desta vez no Chile.
Diante do O’Higgins, que não disputa a Libertadores desde 2014 e conta com uma jovem promessa da seleção chilena e um meio-campista experiente entre seus destaques, o Bahia busca acrescentar mais um triunfo ao histórico em estreias e conquistar uma vantagem importante na briga pela classificação à terceira fase da pré-Libertadores, etapa que garante vaga na fase de grupos do torneio.
