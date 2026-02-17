Ex-jogador de Bahia e Vitória fica ferido em acidente; carro pegou fogo

Acidente com atacante Thiaguinho - Foto: Reprodução

Um carro pegou fogo em um grave acidente na manhã desta terça-feira, 17, na BR-101, entre as cidades de Canguaretama e Goianinha (RN). O jogador baiano Thiaguinho, ex-Bahia e Vitória, e atualmente no ABC, ficou ferido no acidente.

O que aconteceu?

O acidente no Rio Grande do Norte envolveu dois carros, um HB20 e um Corsa, em uma colisão traseira. O carro de Thiaguinho pegou fogo.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além do ex-jogador de Bahia e Vitória, outras três pessoas ficaram feridas no acidente. Entre elas a esposa de Thiaguinho e dois ocupantes de outros dois veículos.

Thiaguinho sofreu ferimentos leves, enquanto sua esposa chegou a ser transferida para Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, em Natal. Os dois já estão em casa.

O acidente aconteceu enquanto Thiaguinho retornava de Recife (PE) para se apresentar ao ABC após folga de Carnaval.

| Foto: Reprodução

Atacante se pronuncia

Thiaguinho se pronunciou sobre o acidente na noite desta terça, por meio das redes sociais. Ele afirmou que estar em casa junto com a sua esposa e revelou também que os outros envolvidos no acidente também passam bem.

Leia o comunicado de Thiaguinho

"Venho por meio desta informar que, na data de hoje, estive envolvido(a) em um acidente. Felizmente, não houve qualquer dano físico grave. Eu, minha esposa e os demais envolvidos estamos bem e já nos encontramos em casa, em segurança. O ocorrido resultou apenas em danos materiais, sem maiores consequências.Registro minha profunda gratidão a Deus pelo livramento e por ter nos protegido neste momento.Agradeço também todas as mensagens de apoio, preocupação e solidariedade recebidas. Seguimos tranquilos e confiantes", publicou.

| Foto: Reprodução

Quem é Thaguinho?

Thiaguinho tem 27 anos, é natural de Riachão de Jacuípe e atua como atacante. Ele começou sua carreira na Jacuipense, teve breve passagem no sub20 do Bahia pelo sub-23 do Vitória. No Leão, chegou a jogar pela equipe principal quatro vezes, mas não marcou gol.

Em 2020, Thiaguinho teve grande destaque na Jacuipense com 7 gols em 26 partidas. Depois de anos ligado à equipe do interior baiano, com passagens por emprésimo em outros clubes, ele saiu em definitivo no passado.

Thiaguinho viveu o auge da sua carreira no ano passado, quando marcou 10 gols em 34 jogos pelo Santa Cruz e conseguiu acesso para a terceira divisão. Recém-chegado ao ABC, ele tem 2 gols marcados neste ano.