Philippe Coutinho pede rescisão de contrato e decide deixar o Vasco
O atleta foi vaiado no último confronto do Gigante da Colina, contra o Volta Redonda
Por Valdomiro Neto
O meio-campista Philippe Coutinho comunicou ao Vasco que quer rescindir o seu contrato. O comunicado foi feito pelo staff do jogador diretamente a Pedrinho, presidente do Vasco na noite desta terça-feira, 17.
O pedido foi recebido com surpresa pelo clube, Segundo o Gobo Esporte, Coutinho ligou para Fernando Diniz informando que deseja rescindir o contrato. O técnico por sua vez tentou fazer com que o atleta mudasse de ideia, porém não conseguiu.
O Vasco realizou uma reunião nesta quarta-feira, 18, com o tema do pedido de rescisão de Coutinho como principal tópico. A rescisão ainda não foi formalmente assinada, o anúncio deve ser feito formalmente ainda nesta quarta-feira.
Processo de renovação
O Vasco já tinha começado as tratativas de renovação de contrato com o camisa 10, que tem vínculo com o clube até junho de 2026. As medidas já estavam em andamento com o departamento de futebol do Vasco para ampliar o contrato do jogador até o fim do ano
Motivação da saída
A decisão de Coutinho em deixar o Vasco tem ligação direta com a sequência de críticas recebidas nos últimos tempos. Na partida contra o Volta Redonda, na última semana, o jogador foi vaiado em São Januário e recebeu apoio de Fernando Diniz.
Retorno para o Vasco
Philippe Coutinho voltou para o Vasco no ano de 2024 após longa carreira na Europa. Em seu retorno, o jogador acumula 81 jogos, com 17 gols marcados e 7 assistências distribuídas.
