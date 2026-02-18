Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MERCADO DA BOLA

Philippe Coutinho pede rescisão de contrato e decide deixar o Vasco

O atleta foi vaiado no último confronto do Gigante da Colina, contra o Volta Redonda

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

18/02/2026 - 12:11 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Philippe Coutinho pelo Vasco
Philippe Coutinho pelo Vasco -

O meio-campista Philippe Coutinho comunicou ao Vasco que quer rescindir o seu contrato. O comunicado foi feito pelo staff do jogador diretamente a Pedrinho, presidente do Vasco na noite desta terça-feira, 17.

O pedido foi recebido com surpresa pelo clube, Segundo o Gobo Esporte, Coutinho ligou para Fernando Diniz informando que deseja rescindir o contrato. O técnico por sua vez tentou fazer com que o atleta mudasse de ideia, porém não conseguiu.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O Vasco realizou uma reunião nesta quarta-feira, 18, com o tema do pedido de rescisão de Coutinho como principal tópico. A rescisão ainda não foi formalmente assinada, o anúncio deve ser feito formalmente ainda nesta quarta-feira.

Processo de renovação

O Vasco já tinha começado as tratativas de renovação de contrato com o camisa 10, que tem vínculo com o clube até junho de 2026. As medidas já estavam em andamento com o departamento de futebol do Vasco para ampliar o contrato do jogador até o fim do ano

Motivação da saída

A decisão de Coutinho em deixar o Vasco tem ligação direta com a sequência de críticas recebidas nos últimos tempos. Na partida contra o Volta Redonda, na última semana, o jogador foi vaiado em São Januário e recebeu apoio de Fernando Diniz.

Leia Também:

De volta a Pituaçu! Jogo do Bahia sofre alteração importante; entenda
Adversário do Bahia, O'Higgins nunca venceu um time brasileiro
Vitória x Bahia de Feira: onde assistir, prováveis escalações e mais

Retorno para o Vasco

Philippe Coutinho voltou para o Vasco no ano de 2024 após longa carreira na Europa. Em seu retorno, o jogador acumula 81 jogos, com 17 gols marcados e 7 assistências distribuídas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Fernando Diniz futebol brasileiro Mercado da Bola 2026 Pedrinho philippe coutinho rescisão de contrato vasco da gama

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Philippe Coutinho pelo Vasco
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

Philippe Coutinho pelo Vasco
Play

Ba-Vi no Carnaval! Relembre jogadores flagrados curtindo a folia em Salvador

Philippe Coutinho pelo Vasco
Play

Adeus, 9? Everaldo confirma novo número no Bahia por motivo emocionante

Philippe Coutinho pelo Vasco
Play

Vídeo: grave acidente mata sete torcedores que viajavam para jogo

x