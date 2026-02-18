CAMPEONATO BAIANO 2026
Vitória x Bahia de Feira: onde assistir, prováveis escalações e mais
O duelo é crucial para a classificação do Vitória para as eliminatórias do Campeonato Baiano
Por Valdomiro Neto
Vitória e Bahia de Feira se enfrentam nesta quarta-feira, 18, às 19h15, pela 8ª rodada do Baianão. O jogo acontecerá no Estádio Manoel Barradas, em Salvador, e pode garantir a permanência do Leão da Barra no G-4 da competição.
Caso o Vitória consiga o resultado positivo, pode chegar à segunda colocação do Estadual, e consequentemente encaminhar a sua classificação para as fases finais do Baianão
Ficha técnica
Vitória x Bahia de Feira
Transmissão:
A partida será transmitida na TVE (TV Aberta) e pela TV Vitória (Youtube)
Prováveis escalações:
Vitória: Lucas Arcanjo, Nathan Mendes, Camutanga, Luan Cândido e Ramon; Caíque, Gabriel Baralhas e Dudu; Matheuzinho, Erick e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura
Bahia de Feira: Alan, Marquinho, Pedrão, Eduardo, Matheus Recife e Alex Cazumba; Junior Santos e Brendon; Grafite, Ronan e Arthur. Técnico: João Carlos.
Arbitragem:
- Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade;
- Assistente 1: Alessandro Alvaro Rocha de Matos;
- Assistente 2: Antonielson Jesus da Silva;
- Quarto árbitro: Edvan Lima Silva.
