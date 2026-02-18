Menu
CAMPEONATO BAIANO 2026

Vitória x Bahia de Feira: onde assistir, prováveis escalações e mais

O duelo é crucial para a classificação do Vitória para as eliminatórias do Campeonato Baiano

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

18/02/2026 - 8:58 h | Atualizada em 18/02/2026 - 9:23

Vitória x Bahia de Feira no Barradão
Vitória x Bahia de Feira no Barradão -

Vitória e Bahia de Feira se enfrentam nesta quarta-feira, 18, às 19h15, pela 8ª rodada do Baianão. O jogo acontecerá no Estádio Manoel Barradas, em Salvador, e pode garantir a permanência do Leão da Barra no G-4 da competição.

Caso o Vitória consiga o resultado positivo, pode chegar à segunda colocação do Estadual, e consequentemente encaminhar a sua classificação para as fases finais do Baianão

Ficha técnica

Vitória x Bahia de Feira

Transmissão:

A partida será transmitida na TVE (TV Aberta) e pela TV Vitória (Youtube)

Prováveis escalações:

Vitória: Lucas Arcanjo, Nathan Mendes, Camutanga, Luan Cândido e Ramon; Caíque, Gabriel Baralhas e Dudu; Matheuzinho, Erick e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura

Bahia de Feira: Alan, Marquinho, Pedrão, Eduardo, Matheus Recife e Alex Cazumba; Junior Santos e Brendon; Grafite, Ronan e Arthur. Técnico: João Carlos.

Arbitragem:

  • Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade;
  • Assistente 1: Alessandro Alvaro Rocha de Matos;
  • Assistente 2: Antonielson Jesus da Silva;
  • Quarto árbitro: Edvan Lima Silva.

