Martínez é apresentado no Vitória: "Atmosfera do Barradão convenceu"

Emmanuel Martínez apresentado ao Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O volante argentino Emmanuel Martínez foi oficialmente apresentado pelo Esporte Clube Vitória, em coletiva realizada no Barradão na tarde desta terça-feira, 17. O jogador veio do Fortaleza e chega no Leão da Barra em definitivo até o fim de 2027.

Ao ser perguntado durante a entrevista sobre o fator que o fez escolher o Vitória, Martínez falou sobre a atmosfera que vivenciou no Barradão quando enfrentou o Leão e sobre a proposta que considerou “fácil de escolher”.

“Na verdade, tinha algumas situações positivas. Enfrentei vocês aqui, sabia da atmosfera que se cria aqui dentro, sabia da história do Vitória mesmo no Nordeste e tudo mais. E o que me convenceu muito foi a proposta... não estou falando a proposta econômica, mas do que tem aqui para até o final do ano, o projeto do clube. Ali não foi muito difícil escolher”.

Adaptação ao grupo

Sobre o processo de adaptação ao clube, onde dentro do plantel existem atletas que ele já atuou em outros momentos da carreira, como Kayzer e Marinho, ele citou conversas que teve com os atletas assim que chegou ao Vitória.

“É bom se familiarizar com jogadores que já conhece. O Marinho chegou depois, eu cheguei hoje, mas ele conhece muito mais que eu, ele conversou sobre o que tem que fazer, e o que não tem que fazer. Kaiser também me ligou. Minha esposa é amiga da esposa dele e é bom marcar um pouco o caminho, né? Então eu acho que com certeza facilita fora do campo e dentro do campo".

Minutagem em campo

Martínez falou sobre a expectativa de ganhar minutos em campo sob o comando de Jair Ventura, e afirmou estar pronto e entregar o máximo de sua capacidade nas oportunidades que tiver.

“Sabemos que já tem uma base de jogadores que estava trabalhando com ele no ano passado. Não sei quem vai jogar amanhã, se vou entrar, se vou começar, ninguém sabe o que vai acontecer. Seja em 10 minutos, 15 ou 20, vou dar meu melhor.”

Martínez falou sobre o espaço que estava recebendo nos jogos do Fortaleza, e citou ser um dos fatores que o fez vir para o Vitória.

“A gente tava querendo sair já para pegar aquela minutagem que tava precisando também, que no Fortaleza não tava tendo no último jogo. Então foi isso que pesou.”