Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MERCADO DA BOLA 2026

Martínez é apresentado no Vitória: "Atmosfera do Barradão convenceu"

O jogador já entrou em campo com a camisa do Vitória na partida contra o Flamengo

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

18/02/2026 - 8:26 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Emmanuel Martínez apresentado ao Vitória
Emmanuel Martínez apresentado ao Vitória -

O volante argentino Emmanuel Martínez foi oficialmente apresentado pelo Esporte Clube Vitória, em coletiva realizada no Barradão na tarde desta terça-feira, 17. O jogador veio do Fortaleza e chega no Leão da Barra em definitivo até o fim de 2027.

Ao ser perguntado durante a entrevista sobre o fator que o fez escolher o Vitória, Martínez falou sobre a atmosfera que vivenciou no Barradão quando enfrentou o Leão e sobre a proposta que considerou “fácil de escolher”.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Na verdade, tinha algumas situações positivas. Enfrentei vocês aqui, sabia da atmosfera que se cria aqui dentro, sabia da história do Vitória mesmo no Nordeste e tudo mais. E o que me convenceu muito foi a proposta... não estou falando a proposta econômica, mas do que tem aqui para até o final do ano, o projeto do clube. Ali não foi muito difícil escolher”.

Adaptação ao grupo

Sobre o processo de adaptação ao clube, onde dentro do plantel existem atletas que ele já atuou em outros momentos da carreira, como Kayzer e Marinho, ele citou conversas que teve com os atletas assim que chegou ao Vitória.

“É bom se familiarizar com jogadores que já conhece. O Marinho chegou depois, eu cheguei hoje, mas ele conhece muito mais que eu, ele conversou sobre o que tem que fazer, e o que não tem que fazer. Kaiser também me ligou. Minha esposa é amiga da esposa dele e é bom marcar um pouco o caminho, né? Então eu acho que com certeza facilita fora do campo e dentro do campo".

Leia Também:

Os perigos do O'Higgins: rival do Bahia tem joia de seleção e meia como craque
Vini Jr. denuncia racismo em jogo do Real Madrid na Champions League
Ex-astro do futebol inglês está perto de jogar na Série A do Brasil

Minutagem em campo

Martínez falou sobre a expectativa de ganhar minutos em campo sob o comando de Jair Ventura, e afirmou estar pronto e entregar o máximo de sua capacidade nas oportunidades que tiver.

“Sabemos que já tem uma base de jogadores que estava trabalhando com ele no ano passado. Não sei quem vai jogar amanhã, se vou entrar, se vou começar, ninguém sabe o que vai acontecer. Seja em 10 minutos, 15 ou 20, vou dar meu melhor.”

Martínez falou sobre o espaço que estava recebendo nos jogos do Fortaleza, e citou ser um dos fatores que o fez vir para o Vitória.

“A gente tava querendo sair já para pegar aquela minutagem que tava precisando também, que no Fortaleza não tava tendo no último jogo. Então foi isso que pesou.”

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

barradão Contratações Emmanuel Martínez esporte clube vitória Futebol nordestino Jair Ventura mercado da bola

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Emmanuel Martínez apresentado ao Vitória
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

Emmanuel Martínez apresentado ao Vitória
Play

Ba-Vi no Carnaval! Relembre jogadores flagrados curtindo a folia em Salvador

Emmanuel Martínez apresentado ao Vitória
Play

Adeus, 9? Everaldo confirma novo número no Bahia por motivo emocionante

Emmanuel Martínez apresentado ao Vitória
Play

Vídeo: grave acidente mata sete torcedores que viajavam para jogo

x