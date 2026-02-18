Menu
BAIANÃO

De volta a Pituaçu! Jogo do Bahia sofre alteração importante; entenda

Partida do Esquadrão muda de estádio e ganha nova data

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

18/02/2026 - 11:31 h

O último jogo do Bahia na fase de grupos do Campeonato Baiano de 2026, contra o já rebaixado Atlético de Alagoinhas, sofreu uma alteração importante. A partida, antes prevista para o Estádio Antônio Carneiro, em Alagoinhas, foi realocada para o Estádio de Pituaçu, em Salvador, ainda com mando de campo do Carcará.

A mudança foi solicitada pelo clube mandante, com anuência da equipe visitante e da TVE Bahia, emissora detentora dos direitos de transmissão da competição, segundo informou a Federação Bahiana de Futebol (FBF) no último domingo, 17.

Além disso, o confronto, válido pela 9ª rodada do Baianão, também teve alteração na data. Atlético de Alagoinhas e Bahia agora se enfrentarão neste sábado, 21, às 16h, e não mais no domingo, 22, no mesmo horário, como previsto anteriormente.

Leia Também:

Adversário do Bahia, O'Higgins nunca venceu um time brasileiro
Bahia terá mudanças no time titular contra o O'Higgins; confira provável escalação
Bahia encara desempenho indigesto nos jogos de estreia da Libertadores

De volta a Pituaçu

Marcando seu retorno ao calendário do Campeonato Baiano em 2026, o Estádio Municipal Roberto Santos voltará a receber uma partida do Bahia após três anos. A última vez que o Esquadrão entrou em campo na praça esportiva foi em 11 de janeiro de 2023, quando venceu a Juazeirense por 3 a 1, na estreia daquela edição do Baianão.

Em Pituaçu, o torcedor tricolor guarda boas memórias. Foi no estádio que o Bahia fez a campanha do acesso na Série B de 2010, marcando o retorno do clube à elite do futebol brasileiro após sete anos. Também foi lá que o Tricolor voltou a conquistar o título do Campeonato Baiano depois de uma década, ao sagrar-se campeão em 2012.

Tags:

atlético de alagoinhas Bahia Campeonato Baiano 2026 Estádio de Pituaçu Federação Bahiana de Futebol

