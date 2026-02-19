Menu
CARNAVAL 2026

Janja reage a rebaixamento de escola que homenageou Lula no Rio

Escola de samba Acadêmicos de Niterói ficou em último lugar no Carnaval do Rio de Janeiro

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

19/02/2026 - 9:29 h

Janja assistiu à apresentação ao lado do presidente
Janja assistiu à apresentação ao lado do presidente -

A primeira-dama Janja Lula da Silva se manifestou através das redes sociais após a escola da samba Acadêmicos de Niterói ser rebaixada no Carnaval do Rio de Janeiro. A apuração aconteceu na quarta-feira, 18, na Marquês de Sapucaí.

A agremiação desfilou com o enredo em homenagem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no último domingo, 15 — o mandatário, inclusive, esteve presente e acompanhou a movimentação a partir de um camarote, ao lado da primeira-dama.

Leia Também:

Petistas se incomodaram com pontuação de escola que homenageou Lula
Queda da escola de samba Acadêmicos de Niterói pode beneficiar Lula
Flávio Bolsonaro celebra rebaixamento de escola que homenageou Lula
Frentes parlamentares repudiam desfile que homenageou Lula: "Escárnio"

Após a divulgação das notas, a Acadêmicos ficou com 264,6 pontos, quase três a menos que a Mocidade Independente de Padre Miguel, primeira escola que se salvou da queda para a Série Ouro, a segunda divisão do Carnaval do Rio de Janeiro.

Manifestação

Nas redes sociais, a primeira-dama repostou duas imagens da Acadêmicos de Niterói. A primeira delas é a foto de um dos carros alegóricos da escola com o samba-enredo para o Carnaval de 2026.

Imagem ilustrativa da imagem Janja reage a rebaixamento de escola que homenageou Lula no Rio
| Foto: Reprodução/Instagram @janjalula

Na segunda, ela colocou dois emojis — de um coração e outro de palmas — para reforçar um card da Acadêmicos de Niterói com os seguintes dizeres: "A arte não é para os covardes. Comunidade, vocês foram gigantes".

Imagem ilustrativa da imagem Janja reage a rebaixamento de escola que homenageou Lula no Rio
| Foto: Reprodução/Instagram @janjalula

Tags:

Acadêmicos de Niterói Carnaval 2026 janja Lula

Ver todas

x