Janja reage a rebaixamento de escola que homenageou Lula no Rio

A primeira-dama Janja Lula da Silva se manifestou através das redes sociais após a escola da samba Acadêmicos de Niterói ser rebaixada no Carnaval do Rio de Janeiro. A apuração aconteceu na quarta-feira, 18, na Marquês de Sapucaí.

A agremiação desfilou com o enredo em homenagem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no último domingo, 15 — o mandatário, inclusive, esteve presente e acompanhou a movimentação a partir de um camarote, ao lado da primeira-dama.

Após a divulgação das notas, a Acadêmicos ficou com 264,6 pontos, quase três a menos que a Mocidade Independente de Padre Miguel, primeira escola que se salvou da queda para a Série Ouro, a segunda divisão do Carnaval do Rio de Janeiro.

Nas redes sociais, a primeira-dama repostou duas imagens da Acadêmicos de Niterói. A primeira delas é a foto de um dos carros alegóricos da escola com o samba-enredo para o Carnaval de 2026.

Na segunda, ela colocou dois emojis — de um coração e outro de palmas — para reforçar um card da Acadêmicos de Niterói com os seguintes dizeres: "A arte não é para os covardes. Comunidade, vocês foram gigantes".