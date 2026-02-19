Lula se irrita após repercussão de homenagem da Acadêmicos de Niterói

Presidente Lula (PT) sendo homenageado por meio de carro alegórico - Foto: Pablo Porciuncula | AFP

A repercussão sobre a homenagem feita ao presidente Lula (PT) pela escola de samba Acadêmicos de Niterói, do Rio de Janeiro, por meio do samba-enredo “Do alto do Mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”, causou irritação no chefe de Estado.

Isso porque o petista estaria desconfortável com o que entende ser uma tentativa de pessoas da própria administração e do PT de atribuírem à escola uma possível avaliação negativa sobre o seu governo.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Para Lula, a agremiação sequer tem responsabilidade sobre o assunto, de acordo com as informações da coluna Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo, divulgada nesta quinta-feira, 19.

Presidente Lula (PT) durante desfile de escola na samba na Sapucaí | Foto: Ricardo Stuckert | PR

Além disso, o presidente afirmou a interlocutores, segundo relatos, que está emocionado e extremamente grato à escola pela homenagem ainda com base na coluna.

Lula é o 1º presidente em exercício a ser homenageado por escola de samba

A escolha do presidente Lula como tema do samba-enredo da agremiação Acadêmicos de Niterói levantou diversas polêmicas desde sua apresentação. Com isso, uma pergunta foi imposta: “Quais outros presidentes apareceram no Carnaval das avenidas?”

Lula foi o primeiro e único, até o momento, presidente que foi utilizado como samba-enredo de uma escola de samba em toda a história do Carnaval brasileiro.

Escola de samba que homenageou Lula no Carnaval do Rio é rebaixada

A Acadêmicos de Niterói foi a escola de samba rebaixada do Grupo Especial para a Série Ouro no Carnaval de 2026 do Rio de Janeiro. As notas dos jurados foram divulgadas na tarde de quarta-feira, 18. A Viradouro foi consagrada como a grande campeã deste ano.

Criada em 2018, a edição da festa deste ano foi a primeira vez que a escola desfilou na elite carioca. Em 2025, com o enredo "Vixe Maria", sobre a história das Festas Juninas, a Acadêmicos de Niterói conquistou o título da Série Ouro, e se tornou a escola de samba mais jovem a desfilar na grande elite do carnaval carioca.