CARNAVAL

Decisão de Janja pode tirar pontos de escola de samba que homenageou Lula

Mulher de Lula desistiu de desfilar em carro alegórico na véspera do desfile

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

18/02/2026 - 10:23 h

Janja durante desfile da escola de samba na Sapucaí
Janja durante desfile da escola de samba na Sapucaí -

A desistência da primeira-dama Rosângela da Silva, conhecida como Janja, de desfilar no carro alegórico da Acadêmicos de Niterói, no Carnaval do Rio de Janeiro, que ocorreu na Sapucaí, deve causar impactos na nota final da escola.

Um dos quesitos que a agremiação que desfilou no domingo, 15, pode sofrer a punição leve deve-se a questão das Alegorias e Adereços, já que a mulher Lula (PT) já havia sido registrada no livro Abre-alas enviado aos jurados como presença confirmada no carro.

Com a mudança repentina e sem o comunicado prévio aos jurados, a Niterói pode acabar perdendo décimos importantes, segundo a revista Veja.

Por que Janja não desfilou?

O passo para atrás dado pela primeira-dama ocorreu após um pedido do próprio presidente Lula (PT) para que não subisse no carro.

Isso porque o petista temia que a exposição da esposa pudesse configurar crime eleitoral, visto que o samba-enredo "Do Alto do Mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil" contou a sua trajetória.

A manobra do governo teve o intuito de não dar margem a esse questionamento.

Quem substituiu Janja?

Com isso, a primeira-dama foi substituída pela cantora Fafá de Belém, que já desfilaria neste carro ao lado de Paulo Betti e Antonio Pitanga.

Segundo o periódico, foi Janja que fez o convite à artista para substitui-la. A convocação ocorreu por meio de um telefonema.

Tags:

Acadêmicos de Niterói carnaval Janja da Silva Lula

