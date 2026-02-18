NÃO CURTIU
Anitta se revolta com nota de escola de samba: “Sacanagem”
A cantora não gostou do resultado final da apuração
Por Franciely Gomes
Anitta usou suas redes sociais para reclamar da nota recebida pela escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel no quesito Enredo. A cantora fez um post em seu perfil do ‘X’, o antigo Twitter, nesta quarta-feira, 18, e alagou que agremiação deveria ter sido mais valorizada,
“9,6 de enredo para a Mocidade é muita sacanagem. Eu num devo entender é nada mesmo porque achei o desfile da Mocidade a coisa MAIS LINDA esse ano. O samba maneiríssimo. E a escola ficou lá embaixo, minha gente. Poxa”, escreveu ela.
9,6 de enredo pra Mocidade é mta sacanagem. Eu num devo entender é nada mesmo pq achei o desfile da Mocidade a coisa MAIS LINDA esse ano. O samba maneirissimo. E a escola ficou lá embaixo, minha gente. Poxa— Anitta (@Anitta) February 18, 2026
Em 2026, a Mocidade entrou na Marquês de Sapucaí com o enredo “Rita Lee, A Padroeira da Liberdade”, assinado pelo carnavalesco Renato Lage, homenageando a artista, que faleceu em 2023.
Entretanto, quem levou o título de escola campeã em 2026 foi a Viradouro, agremiação a qual a dançarina baiana Lore Improta faz parte como musa. A escola também contou com o retorno da atriz Juliana Paes como Rainha de Bateria este ano, após 18 anos.
