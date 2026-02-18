Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NÃO CURTIU

Anitta se revolta com nota de escola de samba: “Sacanagem”

A cantora não gostou do resultado final da apuração

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

18/02/2026 - 21:51 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
A famosa usou suas redes sociais para opinar sobre o tema
A famosa usou suas redes sociais para opinar sobre o tema -

Anitta usou suas redes sociais para reclamar da nota recebida pela escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel no quesito Enredo. A cantora fez um post em seu perfil do ‘X’, o antigo Twitter, nesta quarta-feira, 18, e alagou que agremiação deveria ter sido mais valorizada,

“9,6 de enredo para a Mocidade é muita sacanagem. Eu num devo entender é nada mesmo porque achei o desfile da Mocidade a coisa MAIS LINDA esse ano. O samba maneiríssimo. E a escola ficou lá embaixo, minha gente. Poxa”, escreveu ela.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Em 2026, a Mocidade entrou na Marquês de Sapucaí com o enredo “Rita Lee, A Padroeira da Liberdade”, assinado pelo carnavalesco Renato Lage, homenageando a artista, que faleceu em 2023.

Leia Também:

Grávida, Lore Improta celebra vitória da Viradouro no Carnaval
Mais fardas que fantasias: bloco viraliza após nº de policiais superar o de foliões
Mulher é presa suspeita de estuprar criança de dois anos no Carnaval

Entretanto, quem levou o título de escola campeã em 2026 foi a Viradouro, agremiação a qual a dançarina baiana Lore Improta faz parte como musa. A escola também contou com o retorno da atriz Juliana Paes como Rainha de Bateria este ano, após 18 anos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

anitta carnaval escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A famosa usou suas redes sociais para opinar sobre o tema
Play

Bruna Marquezine chega a Salvador para carnaval com Shawn Mendes

A famosa usou suas redes sociais para opinar sobre o tema
Play

Claudia Leitte revela tática espiritual para lidar com críticas

A famosa usou suas redes sociais para opinar sobre o tema
Play

Marina Sena se manifesta após Juliano Floss ser confirmado no BBB 26

A famosa usou suas redes sociais para opinar sobre o tema
Play

Bruna Marquezine e Shawn Mendes dão beijão no Ano Novo; vídeo

x