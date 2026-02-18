Anitta se revolta com nota de escola de samba: “Sacanagem”

A famosa usou suas redes sociais para opinar sobre o tema - Foto: Reprodução | Instagram

Anitta usou suas redes sociais para reclamar da nota recebida pela escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel no quesito Enredo. A cantora fez um post em seu perfil do ‘X’, o antigo Twitter, nesta quarta-feira, 18, e alagou que agremiação deveria ter sido mais valorizada,

“9,6 de enredo para a Mocidade é muita sacanagem. Eu num devo entender é nada mesmo porque achei o desfile da Mocidade a coisa MAIS LINDA esse ano. O samba maneiríssimo. E a escola ficou lá embaixo, minha gente. Poxa”, escreveu ela.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

9,6 de enredo pra Mocidade é mta sacanagem. Eu num devo entender é nada mesmo pq achei o desfile da Mocidade a coisa MAIS LINDA esse ano. O samba maneirissimo. E a escola ficou lá embaixo, minha gente. Poxa — Anitta (@Anitta) February 18, 2026

Em 2026, a Mocidade entrou na Marquês de Sapucaí com o enredo “Rita Lee, A Padroeira da Liberdade”, assinado pelo carnavalesco Renato Lage, homenageando a artista, que faleceu em 2023.

Entretanto, quem levou o título de escola campeã em 2026 foi a Viradouro, agremiação a qual a dançarina baiana Lore Improta faz parte como musa. A escola também contou com o retorno da atriz Juliana Paes como Rainha de Bateria este ano, após 18 anos.