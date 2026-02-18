Grávida, Lore Improta celebra vitória da Viradouro no Carnaval

Lore destacou que esteve presente nos quatro campeonatos da escola desde o acesso ao Grupo Especial - Foto: Leo Franco/ AGNews

Grávida de seis meses, a dançarina Lore Improta, de 32 anos, celebrou a consagração da Unidos do Viradouro no Carnaval do Rio de Janeiro 2026,na tarde desta quarta-feira, 18. Musa da escola niteroiense, ela desfilou pela Marquês de Sapucaí emocionada, comemorando o quarto título conquistado desde que passou a integrar a agremiação.

Lore acompanhou a apuração diretamente da Cidade do Samba e foi às lágrimas ao ver a Viradouro permanecer na liderança do início ao fim e confirmar a vitória. “É campeã mais uma vez! E ainda teve meu meninão na barriga, comigo em cada passo, assim como planejei. Uma experiência única, diferente de tudo que eu já vivi”, declarou Lore, muito emocionada. Esta é a segunda gestação da dançarina, que é casada com o cantor Léo Santana. Eles são pais da pequena Liz, de 4 anos.

A musa destacou ainda que já esteve presente nos quatro campeonatos da escola desde o acesso ao Grupo Especial e afirmou que este foi o desfile mais marcante de sua trajetória. Ela contou que a emoção começou logo nas primeiras horas do dia, antes mesmo do início da apuração.

Lore revelou que acordou arrepiada ao saber que a escola havia conquistado cinco Estandartes de Ouro, tradicional premiação do Carnaval carioca. “Veio mais um campeonato para nossa conta, veio o grito preso na garganta”, escreveu ela.

Este ano, a Viradouro levou para a Avenida uma homenagem ao lendário mestre de bateria Mestre Ciça, que soma mais de cinco décadas dedicadas ao samba e foi ovacionado na Sapucaí. O sambista, inclusive, reviveu um momento icônico do Carnaval de 2007 ao reger a bateria em cima de um carro alegórico.

Na Avenida, Lore representou a serpente Dangbé, símbolo ligado à ancestralidade e à força espiritual presentes no enredo. Com uma fantasia impactante, repleta de cobras e com a barriga à mostra, ela celebrou a vida enquanto a escola celebrava a história. “Cantar e dançar uma história tão importante para nossa escola, da qual eu pude fazer parte nos últimos anos, tornou tudo mais especial”, concluiu a dançarina.