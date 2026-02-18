VIRALIZOU
Mais fardas que fantasias: bloco viraliza após nº de policiais superar o de foliões
A baixa adesão virou motivo de comentários irônicos
Por Leilane Teixeira
Siga o A TARDE no Google
Um bloco carnavalesco da cidade de Moreno, na região metropolitana do Recife, ganhou grande repercussão nas redes sociais após desfilar com público bastante reduzido na terça-feira de Carnaval, 17.
Imagens divulgadas mostram que somente 23 pessoas acompanharam o trio elétrico durante o percurso. A baixa adesão virou motivo de comentários irônicos online, com usuários dizendo que havia mais agentes de segurança do que foliões.
Nos vídeos compartilhados, aparece a frase “o comentário é com vocês”, enquanto o perfil oficial do bloco publicou diversos stories convidando moradores a participarem. Em uma das chamadas, integrantes avisavam que o trio sairia em poucos minutos e ainda havia tempo para quem quisesse se juntar ao cortejo.
Aquém do esperado
Apesar da mobilização, a adesão ficou aquém do esperado. As gravações mostram cerca de dez pessoas em cima do trio, entre:
- cantores;
- integrantes da organização;
- e musas do bloco, enquanto, na rua, os 23 participantes seguiam o desfile acompanhados por um guarda municipal ao lado da viatura e por policiais militares responsáveis pela segurança.
A repercussão dividiu opiniões. Parte do público fez piadas sobre a situação, com comentários sugerindo que o desfile parecia “o bloco dos policiais”. Outros usuários, porém, criticaram as brincadeiras e lamentaram a pouca valorização de iniciativas culturais locais, destacando o esforço dos organizadores.
Frustração
Em nota publicada por uma integrante, a equipe do bloco reconheceu a frustração com a participação abaixo do esperado, mas ressaltou a importância de manter viva a tradição. O comunicado afirma que, mesmo diante do resultado, o grupo celebra seus três anos de existência e pretende continuar promovendo a festa na cidade.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes