CAMPEÃ
Escola de samba que Lore Improta desfilou vence Carnaval do Rio
Acadêmicos da Viradouro ficou 0,1 ponto a frente da segunda colocada
Por Anderson Ramos
Siga o A TARDE no Google
A Acadêmicos da Viradouro foi a grande campeã do Carnaval do Rio de 2026. A escola de samba ficou com 270 pontos, ficando 0,1 ponto à frente da Beija-Flor e Vila Isabel, que ficaram com 269,9 pontos, dividindo a segunda colocação.
Leia Também:
O resultado divulgado nesta quarta-feira, 18, definiu a classificação final das 12 agremiações que desfilaram no domingo, segunda-feira e terça-feira de carnaval.
Além da campeã, também foram conhecidas as escolas que retornam para o Desfile das Campeãs e a rebaixada para a Série Ouro em 2027 — a Acadêmicos de Niterói, que ficou em último lugar, não retornará ao Grupo Especial.
A Viradouro é a escola da dançarina Lore Improta. Neste ano ela desfilou grávida de cinco meses do seu segundo filho do casamento com Léo Santana, eles já são pais de Liz, de 4 anos. Ela já desfila pela agremiação há 9 anos. A escola também tem como uma de suas a atriz Juliana Paes.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes