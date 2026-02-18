Menu
CARNAVAL
CAMPEÃ

Escola de samba que Lore Improta desfilou vence Carnaval do Rio

Acadêmicos da Viradouro ficou 0,1 ponto a frente da segunda colocada

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

18/02/2026 - 18:02 h

Viradouro é a campeã do Carnaval do Rio.
Viradouro é a campeã do Carnaval do Rio. -

A Acadêmicos da Viradouro foi a grande campeã do Carnaval do Rio de 2026. A escola de samba ficou com 270 pontos, ficando 0,1 ponto à frente da Beija-Flor e Vila Isabel, que ficaram com 269,9 pontos, dividindo a segunda colocação.

Leia Também:

Lula é o 1º presidente em exercício a ser homenageado por escola de samba
Carnaval de Salvador recebeu mais de 12 milhões de foliões nas ruas
Carnaval 2027 terá novo circuito? Prefeito de Salvador dá a palavra final

O resultado divulgado nesta quarta-feira, 18, definiu a classificação final das 12 agremiações que desfilaram no domingo, segunda-feira e terça-feira de carnaval.

Além da campeã, também foram conhecidas as escolas que retornam para o Desfile das Campeãs e a rebaixada para a Série Ouro em 2027 — a Acadêmicos de Niterói, que ficou em último lugar, não retornará ao Grupo Especial.

A Viradouro é a escola da dançarina Lore Improta. Neste ano ela desfilou grávida de cinco meses do seu segundo filho do casamento com Léo Santana, eles já são pais de Liz, de 4 anos. Ela já desfila pela agremiação há 9 anos. A escola também tem como uma de suas a atriz Juliana Paes.

Tags:

Acadêmicos da Viradouro Beija-Flor Carnaval 2026 desfile das campeãs lore improta Vila Isabel

x