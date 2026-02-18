Carnaval de Salvador recebeu mais de 12 milhões de foliões nas ruas

A chegada dos visitantes injetou R$ 8,1 bilhões na economia - Foto: Uendel Galter/ Ag A TARDE

O Carnaval de Salvador reuniu mais de 12 milhões de foliões nas ruas, entre baianos e turistas. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, 18, pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) da Bahia.

Os dados foram apresentados pelo governador Jerônimo Rodrigues, pelo vice-governador e coordenador do Carnaval, Geraldo Júnior, além dos secretários estaduais diretamente envolvidos na festa.

Só de turistas, a capital baiana recebeu mais de 3,8 milhões nas 13 zonas carnavalescas da Bahia. A chegada dos visitantes injetou R$ 8,1 bilhões na economia, superando as marcas históricas de 2025, quando foram registrados 3,5 milhões de visitantes e R$ 7 bilhões de receita.

Turistas de todos os continentes

De acordo com o secretário de Turismo (Setur-BA), Maurício Bacelar, a capital baiana recebeu turistas de 80 países de todos os continentes. Argentinos, franceses, espanhóis, alemães e norte-americanos lideraram.

A entrada de estrangeiros foi registrada pelos aeroportos e rodovias do estado e pelo Porto de Salvador, com a comodidade de voos diretos das Américas Central e do Sul e da Europa e da nova Rodoviária da Bahia, na capital.

O Aeroporto de Salvador registrou 365 mil assentos em rotas para a Bahia, um incremento de 19%, em comparação com festa do ano passado. A rodoviária, em Águas Claras, teve uma circulação de 170 mil passageiros.

O movimento também foi intenso nos postos do Serviço de Atendimento ao Turista (SAT), da Setur-BA, em oito unidades fixas e avançadas que funcionaram na capital. Foram 76,8 % de brasileiros e 23,2% de estrangeiros, que receberam acolhimento e informações seguras sobre transporte, hotelaria, atrativos turísticos e a programação carnavalesca.

A taxa média de ocupação hoteleira em Salvador foi de 95%, com picos de 100%, nos meios de hospedagem próximos aos circuitos da folia. Nos mais de 150 municípios do interior que fizeram a festa com o apoio do Governo do Estado, a média de ocupação ficou em 85%, sendo que em cidades como Prado e Mucugê o índice foi de 100%.

Sem registro de mortes violentas

Pelo terceiro ano consecutivo não houve registro de morte violenta (homicídio, feminicídio, latrocínio e lesão dolosa seguida de morte) nos circuitos.

O Sistema de Reconhecimento Facial da SSP alcançou 73 foragidos da Justiça, número superior à folia de 2025, quando foram encontrados 55 pessoas com mandados de prisão.

Mais de 7.500 objetos proibidos foram apreendidos nos 53 Portais de Abordagem montados nos acessos aos circuitos oficiais. O número representa um aumento de 51% na comparação com o Carnaval de 2025.

Uma pistola calibre 40, carregador, munições, facas, garfos, garrafas de vidro, estiletes e produtos inflamáveis foram recolhidos pelos profissionais da Segurança Pública.