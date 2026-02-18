Menu
CARNAVAL
DEU RUIM

Grande Rio recebe 2ª pior nota de bateria e web culpa Virginia

Virginia Fonseca desfilou como Rainha de Bateria da escola de samba

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

18/02/2026 - 18:11 h

A famosa desfilou pela primeira vez com a escola
A Grande Rio não foi nada bem na classificação das escolas de samba do Rio de Janeiro em 2026. A agremiação, que teve a influenciadora Virginia Fonseca como Rainha de Bateria, recebeu a segunda pior nota na categoria Bateria, com três notas 9.9, perdendo 0.2 décimos, ganhando apenas da Acadêmicos da Grande Rio.

Responsável por selecionar os jurados que realizam a avaliação das escolas, a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) alegou que as notas não são dadas por individualidades, mas sim por todos os componentes envolvidos na Bateria de forma geral.

Vale lembrar que o comando da bateria é do mestre Fafá, que costuma receber as maiores notas por sua performance à frente dos músicos. A mudança brusca causou um choque na web, fazendo com que os internautas culpassem Virginia pela baixa.

“Antes da Virginia, o Fafá gabaritou três carnavais em Bateria”, escreveu um. “Virginia ferrou a bateria do Mestre Fafá. Que ódio”, afirmou outro internauta. “Mestre Fafá não merece essa loucura”, reforçou um terceiro.

x