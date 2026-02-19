Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

AGENDA

Lula cobra regulação da IA em reunião com CEO do Google na Índia

Encontro serviu para governo brasileiro reafirmar posição em favor de um marco regulatório para o setor

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

19/02/2026 - 17:34 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Pichai teria se comprometido a ampliar presença da companhia no Brasil
Pichai teria se comprometido a ampliar presença da companhia no Brasil -

Em agenda paralela à Cúpula sobre o Impacto da Inteligência Artificial em Nova Dhéli, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu-se, nesta quinta-feira, 19, com o CEO do Google, Sundar Pichai. O encontro, solicitado pelo executivo da gigante de tecnologia, serviu para o governo brasileiro reafirmar a posição em favor de um marco regulatório para o setor, ao mesmo tempo em que busca atrair investimentos em infraestrutura digital para o país.

Foco em Datacenters

Durante a audiência, Lula destacou a importância estratégica do mercado brasileiro e manifestou o interesse do Planalto em atrair capital estrangeiro para a instalação de datacenters em solo nacional.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Em contrapartida, Pichai teria se comprometido a ampliar a presença da companhia no Brasil e aprofundar parcerias tanto com o setor público quanto com a iniciativa privada.

Soberania digital

Apesar da tônica econômica, o presidente brasileiro não poupou críticas ao modelo atual de atuação das big techs. Lula classificou a apropriação de dados de cidadãos e governos como uma forma de "dominação digital" e levou a Pichai as preocupações brasileiras quanto ao uso da IA.

"Falamos sobre os riscos da IA, especialmente para meninas e mulheres, e sobre a proposta de marco regulatório em discussão no Congresso Nacional, com medidas de proteção à indústria criativa brasileira", afirmou o presidente.

Divisão global

A Cúpula de Nova Dhéli evidenciou a polarização entre líderes mundiais sobre o controle das ferramentas digitais. Enquanto o Brasil lidera um bloco defensor de normas rígidas de governança e segurança, outras potências, como o governo de Donald Trump nos Estados Unidos, mantêm-se alinhados aos interesses das empresas de tecnologia, opondo-se à regulação externa.

No discurso, Lula alertou para o "uso nefasto" da tecnologia, citando desde a precarização do trabalho até a disseminação de discursos de ódio e armas autônomas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Governança Digital Inteligência Artificial Investimentos em Datacenters Parcerias Público Privadas Regulação de Tecnologia soberania digital

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Pichai teria se comprometido a ampliar presença da companhia no Brasil
Play

Navio bate em balsas em porto e tripulantes se jogam no mar; veja vídeo

Pichai teria se comprometido a ampliar presença da companhia no Brasil
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

Pichai teria se comprometido a ampliar presença da companhia no Brasil
Play

Sócios: grupo chines utiliza o PCC para blindar lavagem de R$ 1 bilhão

Pichai teria se comprometido a ampliar presença da companhia no Brasil
Play

Vídeo: homem espanca companheira com socos e mata-leão em elevador

x