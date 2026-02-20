Jerônimo defende tecnologia a serviço da democracia em viagem com Lula

Jerônimo Rodrigues, governador da Bahia - Foto: Uendel Galter/Ag. A Tarde

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), iniciou nesta sexta-feira, 20, a agenda internacional em Nova Délhi, na Índia, participando de uma cúpula sobre os impactos da Inteligência Artificial no desenvolvimento econômico e social.

Em publicação nas redes sociais, o governador afirmou que a tecnologia deve ser utilizada com responsabilidade para garantir a integridade da informação.

“Participei do painel ‘IA para o bem de todos’, reafirmando que a tecnologia deve servir à soberania, à inclusão social e à proteção dos direitos humanos. A Bahia já avança firme na modernização com o compromisso de gerar emprego, sempre com tecnologia a serviço da democracia”, escreveu.

Jerônimo integra a comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que discursou na abertura do evento na quinta-feira, 19.

Após os compromissos na Índia, a agenda segue para Seul, na Coreia do Sul. O retorno ao Brasil está previsto para segunda-feira, 23.

Medicamentos para tratar câncer

Um dos principais objetivos do governador na Ásia é firmar acordos para que a Bahia, por meio da Bahiafarma, produza medicamentos oncológicos destinados ao Sistema Único de Saúde, dentro das Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo.

As PDPs são instrumentos do governo federal voltados à transferência de tecnologia, à redução da dependência externa e à garantia do abastecimento de medicamentos de alto custo.

Em seu primeiro dia de agenda oficial na Índia, na manhã desta sexta-feira (20), em Nova Délhi, o governador Jerônimo Rodrigues, ao lado do presidente Luís Inácio Lula da Silva, participou do evento de inauguração do novo Escritório da ApexBrasil, no edifício World Trade Center.

“É a inauguração de um escritório da agência de promoção de exportação do Brasil para outros países. Já temos um na Bahia. Esse escritório vai facilitar os negócios entre a Bahia e o Brasil, mas em especial, entre a Bahia e a China. Por exemplo, nós exportamos algodão para o país indiano e nós queremos ampliar. Já foram feitas outras ordens de negócios onde a Bahia vai exportar cacau, algodão e carnes que não sejam bovinas para este país”, destacou Jerônimo.

Representando o setor de chocolates finos do Sul da Bahia, o diretor do consórcio Cabruca, Tiago Fernandes, participou da inauguração e contou como o consórcio já se beneficiou da iniciativa. “O escritório da ApexBrasil vem para somar e para nos ajudar. Hoje, com esse evento, a gente já conseguiu fechar uma exportação para 22 lojas no mercado de luxo, que é o nicho que a gente trabalha, colocando o chocolate do Sul da Bahia ao lado do caviar, do champanhe, que é onde ele deve estar”.