Furacão atinge nível extremo e acende alerta

Imóveis destruídos e danificados na região de Santa Elizabeth, no sudoeste da Jamaica, após a passagem do furacão Melissa em 28 de outubro de 2025 - Foto: AFP

Um relatório publicado pelo Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC) na quarta-feira, 25, revelou que o furacão Melissa entrou para a história e passa a figurar na estatística como o mais intenso já registrado no Oceano Atlântico.

O sistema atingiu ventos máximos sustentados de 190 milhas por hora (mph) — cerca de 305 km/h —, empatando como o mais forte já observado na bacia atlântica em termos de vento sustentado, segundo o NHC.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

No topo do ranking aparecem Allen, em 1980, e Melissa, em 2025, ambos com ventos máximos sustentados de 306 km/h, marca que os coloca entre os ciclones mais potentes já observados na bacia.

Em seguida, estão o Furacão do Dia do Trabalho (1935), Gilbert (1988), Wilma (2005) e Dorian (2019), todos com picos de 298 km/h.

Pico de intensidade

O furacão Melissa alcançou o pico de intensidade em 28 de outubro de 2025, quando estava a cerca de 65 quilômetros ao sul-sudoeste da Jamaica. Pouco depois, tocou terra na ilha como um furacão Categoria 5 com ventos de 185 mph (aproximadamente 298 km/h), estabelecendo o recorde no país.

No momento do impacto em terra, os ventos igualaram marcas históricas associadas a eventos como Dorian e o Labor Day Hurricane, dois dos ciclones mais violentos já registrados no Atlântico.

A pressão mínima central caiu para 892 milibares, empatando com o furacão de 1935 como a terceira menor já medida na região. A intensidade foi confirmada por dados de reconhecimento aéreo, imagens de satélite e medições realizadas por aviões caçadores de tempestades da National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) e da Reserva da Força Aérea dos Estados Unidos.

Uma sonda registrou, durante uma das missões, uma rajada instantânea de 252 mph (406 km/h), a mais forte já medida por esse tipo de instrumento em qualquer ciclone tropical no mundo. O recorde anterior pertencia ao Typhoon Megi, que havia alcançado 382 km/h em 2010.

Destruição

Devido à força extrema, o Caribe acabou se tornando alvo de destruição generalizada. A maré de tempestade elevou o nível do mar entre 2,1 e 3,3 metros na costa sudoeste da Jamaica.

Além disso, a chuva superou 890 milímetros no sul do Haiti e passou de 800 milímetros em áreas montanhosas jamaicanas, provocando enchentes catastróficas e deslizamentos.

De acordo com o balanço final, foram registradas ao menos 95 mortes na região, sendo 45 na Jamaica e 43 no Haiti. Os prejuízos econômicos apenas na Jamaica foram estimados em US$ 8,8 bilhões, o equivalente a 41% do PIB nacional.