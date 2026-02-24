Chuva devastadora em Juiz de Fora deixa 16 mortos e dezenas de feridos

Siga o A TARDE no Google

Escombros em Juiz de Fora - Foto: Foto: Leonardo Costa

Uma forte chuva atingiu a região de Juiz de Fora nesta segunda-feira, 23, causando a morte de pelo menos 16 pessoas, deixando 440 feridas e 40 desaparecidas. Entre as vítimas estão um estudante e uma professora da região.

Quem são as vítimas

Estudante Bernardo Lopes Dutra, do 7º ano do Colégio de Aplicação João XXIII, da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

Carla Teixeira, profissional de educação do Centro de Educação a Distância (Cead/UFJF)

Arminda de Fátima Soa, 63 anos, moradora do bairro Esplanada

Maitê Cedlia Pereira Fernandes

Arthur Rafael de Oliveira Machado

Miguel Carlos da Silva Machado

Rosimeire do Carmo de Oliveira Souza

Kaleb Marques Reis dos Santos

Ramom Rafael Araújo de Almeida

Em nota, a UFJF lamentou os ocorridos na cidade

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O corpo do estudante Bernardo Lopes foi velado na tarde desta terça-feira (24), e o sepultamento ocorrerá às 9h desta quarta-feira, 25, na Capela 1 do Cemitério da cidade. O sepultamento de Carla Teixeira, no Cemitério Parque da Saudade, acontecerá no mesmo horário.

A Escola Municipal Vereador Raymundo Hargreaves lamentou a morte dos alunos Maitê Cedila Pereira Fernandes, Arthur Rafael de Oliveira Machado, Miguel Carlos da Silva Machado e Rosimeire do Carmo de Oliveira Souza.

Nota de pesar da Escola Municipal Vereador Raymundo Hagreaves | Foto: Reprodução / Redes Sociais

A Escola Batista Oliveira comunicou o falecimento de dois alunos, Kaleb Marques Reis dos Santos e Ramom Rafael Araújo de Almeida.