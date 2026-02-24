Menu
TRAGÉDIA EM MG

Chuva devastadora em Juiz de Fora deixa 16 mortos e dezenas de feridos

Entre as 16 mortes confirmadas após temporal, estão alunos e uma servidora da UFJF; cidade está em estado de calamidade pública

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

24/02/2026 - 16:40 h

Escombros em Juiz de Fora
Escombros em Juiz de Fora -

Uma forte chuva atingiu a região de Juiz de Fora nesta segunda-feira, 23, causando a morte de pelo menos 16 pessoas, deixando 440 feridas e 40 desaparecidas. Entre as vítimas estão um estudante e uma professora da região.

Quem são as vítimas

  • Estudante Bernardo Lopes Dutra, do 7º ano do Colégio de Aplicação João XXIII, da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
  • Carla Teixeira, profissional de educação do Centro de Educação a Distância (Cead/UFJF)
  • Arminda de Fátima Soa, 63 anos, moradora do bairro Esplanada
  • Maitê Cedlia Pereira Fernandes
  • Arthur Rafael de Oliveira Machado
  • Miguel Carlos da Silva Machado
  • Rosimeire do Carmo de Oliveira Souza
  • Kaleb Marques Reis dos Santos
  • Ramom Rafael Araújo de Almeida

Em nota, a UFJF lamentou os ocorridos na cidade

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por UFJF (@ufjf)

O corpo do estudante Bernardo Lopes foi velado na tarde desta terça-feira (24), e o sepultamento ocorrerá às 9h desta quarta-feira, 25, na Capela 1 do Cemitério da cidade. O sepultamento de Carla Teixeira, no Cemitério Parque da Saudade, acontecerá no mesmo horário.

A Escola Municipal Vereador Raymundo Hargreaves lamentou a morte dos alunos Maitê Cedila Pereira Fernandes, Arthur Rafael de Oliveira Machado, Miguel Carlos da Silva Machado e Rosimeire do Carmo de Oliveira Souza.

Nota de pesar da Escola Municipal Vereador Raymundo Hagreaves
Nota de pesar da Escola Municipal Vereador Raymundo Hagreaves | Foto: Reprodução / Redes Sociais

A Escola Batista Oliveira comunicou o falecimento de dois alunos, Kaleb Marques Reis dos Santos e Ramom Rafael Araújo de Almeida.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Escola Estadual Batista de Oliveira (@escola.batista.oliveira)

