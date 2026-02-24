TRAGÉDIA EM MG
Chuva devastadora em Juiz de Fora deixa 16 mortos e dezenas de feridos
Entre as 16 mortes confirmadas após temporal, estão alunos e uma servidora da UFJF; cidade está em estado de calamidade pública
Por Valdomiro Neto
Uma forte chuva atingiu a região de Juiz de Fora nesta segunda-feira, 23, causando a morte de pelo menos 16 pessoas, deixando 440 feridas e 40 desaparecidas. Entre as vítimas estão um estudante e uma professora da região.
Quem são as vítimas
- Estudante Bernardo Lopes Dutra, do 7º ano do Colégio de Aplicação João XXIII, da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
- Carla Teixeira, profissional de educação do Centro de Educação a Distância (Cead/UFJF)
- Arminda de Fátima Soa, 63 anos, moradora do bairro Esplanada
- Maitê Cedlia Pereira Fernandes
- Arthur Rafael de Oliveira Machado
- Miguel Carlos da Silva Machado
- Rosimeire do Carmo de Oliveira Souza
- Kaleb Marques Reis dos Santos
- Ramom Rafael Araújo de Almeida
Em nota, a UFJF lamentou os ocorridos na cidade
O corpo do estudante Bernardo Lopes foi velado na tarde desta terça-feira (24), e o sepultamento ocorrerá às 9h desta quarta-feira, 25, na Capela 1 do Cemitério da cidade. O sepultamento de Carla Teixeira, no Cemitério Parque da Saudade, acontecerá no mesmo horário.
A Escola Municipal Vereador Raymundo Hargreaves lamentou a morte dos alunos Maitê Cedila Pereira Fernandes, Arthur Rafael de Oliveira Machado, Miguel Carlos da Silva Machado e Rosimeire do Carmo de Oliveira Souza.
A Escola Batista Oliveira comunicou o falecimento de dois alunos, Kaleb Marques Reis dos Santos e Ramom Rafael Araújo de Almeida.
