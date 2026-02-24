Digital influencer é presa por venda ilegal de canetas emagrecedoras

Larissa da Silva Caetano Anunciação - Foto: Reprodução / Redes Sociais

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu em flagrante nesta terça-feira, 24, a influencer Larissa da Silva Caetano Anunciação e o companheiro Marcus Vinícius Silva da Anunciação por comercialização ilícita de medicamentos, incluindo emagrecedores proibidos.

Segundo a Delegacia do Consumidor (Decon), a prisão ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido pela 1ª Vara das Garantias do Rio de Janeiro, em Duque de Caxias. Na delegacia, o casal optou por permanecer em silêncio.

Crimes e penalidades

Larissa responde por crimes contra a saúde pública e contra a economia popular. As penas somadas podem chegar a até 20 anos de prisão. Conforme a investigação, a influencer promovia medicamentos pelas redes sociais, prática ilegal, e vendia a tirzepatida, substância utilizada em emagrecedores e cuja comercialização é proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Atividade online e clínica de estética

Com cerca de 400 mil seguidores, Larissa se apresenta como enfermeira e compartilha rotinas de exercícios e dicas de emagrecimento. Ela também é proprietária de uma clínica de estética, onde realiza procedimentos de harmonização facial. Durante a ação policial, dezenas de remédios e suplementos em condições impróprias foram apreendidos no endereço da influencer.