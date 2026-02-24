Menu
Ouvir

Quem era Moisés Trindade, influenciador morto na frente de familiares em Salvador

Ator e influenciador digital produzia conteúdos sobre a rotina das comunidades

Luan Julião

Por Luan Julião

24/02/2026 - 15:25 h

Moisés Trindade Barbosa Ferreira, 33 anos
Moisés Trindade Barbosa Ferreira, 33 anos -

Moisés Trindade Barbosa Ferreira, 33 anos, atuava como influenciador digital e ator em Salvador. Morador do bairro da Calçada, ele se definia nas redes sociais como “influenciador comunitário” e produzia conteúdos voltados ao cotidiano das comunidades, combinando humor e crítica social.

Ele integrava o coletivo Fatos de Favela, criado em 2019 por moradores de comunidades da capital baiana. O grupo reúne cerca de 33 mil inscritos e publica vídeos inspirados na rotina das periferias, com foco no público jovem. Embora os integrantes aparecessem nas gravações com simulacros de armas de fogo, a proposta declarada era transmitir a mensagem de que o crime não compensa.

Moisés também participava do canal Pé no Chão, lançado no fim de 2025 ao lado de amigos do bairro da Calçada. Nas redes, ele se identificava como ator dos dois projetos, que juntos somam mais de 15 mil seguidores.

Além da atuação digital, Moisés havia inaugurado, em dezembro do ano passado, um bar na região da Calçada.

O crime

O influenciador foi morto a tiros na frente de familiares, no bairro onde morava na noite desta segunda-feira, 24. Dois suspeitos teriam participado da ação e ainda não foram identificados. O caso é investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH), que apura autoria e motivação.

Após a morte, amigos, familiares e seguidores publicaram mensagens de pesar nas redes sociais. Alan Cardoso, amigo e parceiro de gravações, afirmou:

“Só queria vencer na vida, 100% pureza. Tantos planos e sonhos. Nós guerreando para tirar várias pessoas do crime. Você amava gravar igual a mim. Não colocava dificuldade em nada. Vou te levar até o último suspiro”.

