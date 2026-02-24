Arte em luto: ator é morto a tiros no bairro da Calçada em Salvador

Siga o A TARDE no Google

Moisés Trindade - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O ator e produtor de conteúdo Moisés Trindade, de 33 anos, foi morto a tiros na noite de segunda-feira, 23, na Rua Nilo Peçanha, no bairro da Calçada, em Salvador. Moisés produzia vídeos de humor e publicava nas redes sociais.

Nas plataformas digitais, ele se identificava como ator dos grupos “Fatos de Favela” e “Pé no Chão”, que juntos reúnem mais de 15 mil seguidores. As páginas produzem conteúdo sobre a rotina nas comunidades e buscam transmitir a mensagem de que o crime não compensa.

Policiais militares da 16ª Companhia Independente da Polícia Militar isolaram a área. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte no local.

O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou a perícia e fez a remoção do corpo.

Até o momento, não há informações sobre a autoria ou motivação do crime.