INVESTIGAÇÃO
Homem de 60 anos é preso por suspeita de estuprar adolescente na RMS
Investigação aponta que suspeito mantinha vínculo de proximidade com a vítima
Por Leilane Teixeira
Siga o A TARDE no Google
Um homem de 60 anos foi preso nesta segunda-feira, 23, por suspeita de estuprar uma adolescente de 14 anos na Região Metropolitana de Salvador. Segundo a Polícia Civil, o investigado foi localizado em uma obra de construção civil, no bairro Caipe, no município de São Francisco do Conde.
Ele havia deixado São Sebastião do Passé e estava escondido na residência de um familiar. A prisão ocorreu após diligências conduzidas pelo setor de investigação da unidade policial, com apoio do serviço de inteligência do 26º Batalhão da Polícia Militar.
Dinâmica do crime
Conforme apurado, o suspeito mantinha relação de convivência com a família da vítima, de 14 anos, circunstância que facilitava a aproximação. Durante a apuração, foram colhidos depoimentos e reunidos elementos que fundamentaram a representação pela prisão preventiva.
Leia Também:
Prisão
A prisão ocorreu em cumprimento a mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro de vulnerável. A captura foi realizada por equipes da Polícia Civil da Bahia, por meio da 37ª Delegacia Territorial (DT/São Sebastião do Passé)
A ordem judicial foi expedida pela Vara Criminal da Comarca de São Sebastião do Passé, com base em investigação instaurada após registro de ocorrência realizado em outubro de 2025.
O homem foi conduzido à unidade policial e, posteriormente, encaminhado à Polinter, onde permanece custodiado à disposição da Justiça.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes