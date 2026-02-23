Operação contra narcotraficante resulta em mais de 60 mortes no México

Fumaça sobe de veículos em chamas em meio a uma onda de violência no México após a morte do narcotraficante "El Mencho" - Foto: Reprodução | Redes sociais

O narcotraficante "El Mencho", chefe do cartel de drogas mais procurado do México, foi capturado e morto durante uma operação militar realizada neste domingo, 22. A ação gerou uma onda de violência em vários estados mexicanos, que já resultou em mais de 60 mortes.

O nome verdadeiro de El Mencho era Nemesio Oseguera Cervantes. Considerado uma das figuras mais violentas do crime organizado mexicano, ele chefiava o cartel "Jalisco Nova Geração", apontado como um dos principais fornecedores de fentanil para os Estados Unidos.

El Mencho era procurado pelas autoridades do México e dos EUA há anos, de modo que o Departamento de Estado dos EUA chegou a oferecer recompensa de US$ 15 milhões (cerca de R$ 78 milhões) por informações que levassem à captura dele.

Detalhes da operação

Apesar de ter sido deflagrada no domingo, a preparação para a operação de captura de El Mencho começou ainda no sábado, 21.

Segundo as autoridades, investigadores descobriram a localização do criminoso após a namorada dele visitá-lo em um imóvel em Tapalpa, no estado de Jalisco. A informação foi repassada por uma pessoa próxima a ela.

Depois que a mulher deixou o local, serviços de inteligência confirmaram que o criminoso continuava no imóvel, protegido por seguranças. Ainda no sábado, o Exército enviou tropas à região em uma operação sigilosa.

Antes do amanhecer de domingo, forças terrestres cercaram a área onde estava El Mencho e entraram em confronto com homens armados do cartel. Oito suspeitos morreram nesse primeiro tiroteio.

El Mencho e aliados fugiram para cabanas em uma área de mata na região, onde houve um novo confronto. Após a situação ser controlada, militares encontraram El Mencho e dois seguranças feridos, de forma que um helicóptero foi acionado para levá-los ao hospital, mas o criminoso morreu durante o voo.

A aeronave deveria pousar em Guadalajara, mas foi desviada para outra cidade de um estado vizinho por causa da onda de violência que estava se iniciando. Em seguida, o corpo do narcotraficante foi colocado em um avião militar e levado à Cidade do México.

Reação à operação

A operação gerou forte reação do crime organizado em pelo menos 20 estados mexicanos e colocou o país em estado de alerta.

Até o momento, é estimado que ao menos 68 pessoas morreram durante a operação e nos desdobramentos dela, sendo 25 membros da Guarda Nacional, segundo informou o governo.

Em retaliação à morte de El Mencho, membros do cartel incendiaram estabelecimentos comerciais, bancos e farmácias, além de bloquearem vias com veículos em chamas. Em alguns municípios, os criminosos espalharam pregos e objetos pontiagudos nas estradas; em outros, tomaram ônibus e carros, que depois foram incendiados no meio das vias.

70 pessoas já foram presas em meio ao estado de calamidade em que se encontra o país.